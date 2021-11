Federica Cappelletti chi è: dove e quando è nata, età, marito Paolo Rossi, figli

Federica Cappelletti, vedova di Paolo Rossi, sarà una delle ospiti della puntata di oggi, sabato 27 novembre, di Verissimo.

Dove e quando è nata, età e biografia di Federica Cappelletti

Federica Cappelletti è nata a Perugia il 10 giugno del 1972. La giornalista può vantare ben due lauree: una in Lettere Moderne conseguita presso l’Università di Perugia, la seconda invece in Scienze della Comunicazione a Roma. Sembra, inoltre, che la Cappelletti abbia intrapreso un nuovo percorso accademico, decidendo di laurearsi in Psicologia. Federica Cappelletti collabora con La Nazione e con Salutepiù24.

Federica Cappelletti: Paolo Rossi e i figli

Federica Cappelletti è stata la seconda moglie di Paolo Rossi. I due si erano conosciuti nel 1988 e si sposarono nel 2010. Hanno avuto assieme due figlie: Maria Vittoria di 10 anni e Sofia di 8. Parlando della loro storia lei una volta disse: “Per me Paolo non è il calciatore, il personaggio, ma l’uomo che mi fa trovare i bigliettini disseminati per casa e scrive lettere d’amore. Un giorno mi ha detto: ‘Io nella vita ho avuto tantissimo, adesso lo voglio dare a te'”.

Con il marito ha fondato la “Paolo Rossi Academy”, con l’obiettivo di individuare talenti senza trascurare l’impegno scolastico.

La morte di Paolo Rossi

Quando è morto Paolo Rossi, nel dicembre del 2020, Federica Cappelletti così lo ricordò sui social:

Se n’è andato tra le mie braccia. Ha lottato fino all’ultimo, non voleva andarsene. Non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale, dopo te il niente assoluto”.