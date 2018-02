ROMA – Mario Biondi è per la prima volta sul palco dell’Ariston del Festival di Sanremo con la canzone Rivederti. Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino lo presentano spiegando che la sua voce soul ha messo d’accordo sia il pubblico che la critica. A dirigere l’orchestra per il cantante il maestro Beppe Vessicchio.

Ecco il testo della canzone Rivederti: per votare il codice 07.

Veri chiari e limpidi i ricordi che mi legano ad un passato vissuto ormai,

Resta forte impresso fra le pieghe del mio cuore ciò che era noi

Entra se vuoi ma non pensare a niente vieni

Resta se puoi ma non fingiamo sia per sempre

Ora semmai viviamo oggi nel presente vuoi?

Averti qui

Ha il sapore

Dell’eternità

Pensa come è strano qui a tenerci per la mano viene lento un sorriso e il sole

Filtra fra i capelli tuoi e brilla dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia

Veri chiari e limpidi i ricordi che mi legano a quel passato vissuto mai,

resta fisso e immobile

Lo sguardo tuo che parla e sogna ora di noi

Intanto fuori piove

Entra se vuoi ma non pensare a niente credi

Resta se puoi ma non fingiamo sia per sempre

Ora semmai viviamo oggi nel presente vuoi?

Entra se vuoi ma non pensare a niente vola ah…

Entra se vuoi ma non portare via niente… di noi