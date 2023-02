Festival di Sanremo, il programma serata per serata: cantanti, conduttrici e ospiti

Sanremo 2023, il programma giorno per giorno. Gli ospiti e i cantanti che verranno presentati dai due conduttori Gianni Morandi e Amadeus. Il 73° Festival di Sanremo accoglierà star internazionali come i Black Eyed Peas, Depeche Mode e il super trio Morandi, Al Bano e Ranieri. Ci sarà la reunion dei Pooh con Riccardo Fogli. Mahmood e Blanco, trionfatori della scorsa edizione, si esibiranno martedì. I Maneskin, vincitori nel 2021 e forti del successo che stanno riscuotendo in giro per il mondo, saliranno sul palco giovedì. Sempre giovedì ci sarà il ritorno di Peppino Di Capri. Gino Paoli sarà ospite nella serata finale.

Non solo Ariston, le altre due location a Sanremo

Quest’anno ci sarà una novità. Gli artisti non si esibiranno solo sul palco dell’Ariston. Ci saranno infatti altre due location: piazza Colombo a pochi passi dall’Ariston dove canteranno Achille Lauro, Annalisa, Piero Pelù, La Rappresentante di Lista, Francesco Renga e Nek. L’altro luogo è la nave da crociera su cui saliranno Salmo, Fedez, Guè e Takagi & Ketra.

Le 28 canzoni in gara

A seguire l’elenco delle 28 canzoni in gara.

Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima)

Ariete – Mare di guai

Articolo 31 – Un bel viaggio

Colapesce e Dimartino – Splash

Colla Zio – Non mi va

Coma_Cose – L’addio

Elodie – Due

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

gIANMARIA – Mostro

Giorgia – Parole dette male

I Cugini di Campagna – Lettera 22

Lazza – Cenere

LDA – Se poi domani

Leo Gassmann – Terzo cuore

Levante – Vivo

Madame – Il bene nel male

Mara Sattei – Duemilaminuti

Marco Mengoni – Due vite

Modà – Lasciami

Mr. Rain – Supereroi

Olly – Polvere

Paola & Chiara – Furore

Rosa Chemical – Made in Italy

Sethu – Cause perse

Shari – Egoista

Tananai – Tango

Ultimo – Alba

Will – Stupido

Prima serata: Nella prima serata saliranno sul palco in 14. I brani verranno poi votati dai giornalisti divisi tra carta stampata, radio e web. Non ci sarà il Televoto a valutare la prima esecuzione. A fine serata verrà stilata una classifica provvisoria. Una novità nel regolamento è anche che nell’ultima fase della puntata di sabato le “finaliste” saranno cinque.

Martedì, ospiti e co-conduttrice

La puntata di martedì vedrà Amadeus e Gianni Morandi affiancati dalla prima co-conduttrice, Chiara Ferragni. Ospiti d’onore di questa serata saranno i vincitori dello scorso anno: Mahmood e Blanco, che eseguiranno la loro “Brividi”. Saliranno sul placo anche i Pooh nella formazione con Riccardo Fogli ed Elena Sofia Ricci che presenterà al pubblico la nuova fiction di Rai1 “Fiori sopra l’inferno”. Durante un collegamento con una nave da crociera di uno sponsor, nave attraccata al largo di Sanremo, si esibirà il rapper Salmo.

Mercoledì, ospiti e co-conduttrice

Nella seconda serata, quella di mercoledì, si esibiranno gli altri 14 brani in gara votati dai giornalisti come la prima sera. Ci sarà una nuova classifica che comprenderà tutte e 28 le canzoni in competizione. La co-conduttrice sarà Francesca Fagnani. Ospiti della serata saranno Al Bano e Massimo Ranieri che canteranno insieme a Gianni Morandi. Sul palco saliranno i Black Eyed Peas e ci sarà un comico con Angelo Duro che presenterà la fiction “Resta con me” da parte di Francesco Arca.

Giovedì, ospiti e co-conduttrice

Durante la terza serata verranno eseguite tutte e 28 le canzoni in gara. A valutarle stavolta saranno la Giuria demoscopica formata da 300 persone selezionate tra abituali consumatori di musica e il Televoto. Entrambi i due blocchi di voto avranno lo stesso peso. Verrà fatta poi una media tra questa votazione e la precedente, ossia quella della Sala stampa, per avere una classifica complessiva che comprenda tutti e 28 i brani.

In questa puntata, asalire sul palco come co-conduttrice ci sarà la campionessa della pallavolo italiana Paola Egonu. Ospiti d’onore sul palco dell’Ariston saranno i Maneskin, trionfatori nel 2021 a Sanremo e all’Eurovision Song Contest. Sul palco anche Peppino Di Capri.

Venerdì, ospiti e co-conduttrice

La quarta serata, come sempre è dedicata alle cover e ai duetti. Ogni artista ha scelto un brano cantanto in italiano ed anche in altra lingua uscito tra il 1960 e il 2009 che poi verrà presentato sul palco insieme ad altri artisti. Le cover saranno votate con un sistema misto: il Televoto avrà un peso del 34%, i giornalisti del 33% e la Demoscopica del 33%. Anche la serata delle cover peserà sulla classifica finale: la nuova classifica di fine serata farà infatti media con le precedenti.

Accanto ad Amadeus e Gianni Morandi ci sarà l’attrice Chiara Francini e il cast di “Mare fuori” canterà la sigla della serie.

Sabato, nella quinta serata si esibiranno tutti i 28 artisti in gara

I 28 brani inediti in gara si esibiranno sabato, la quinta e ultima serata. I brani verranno votati esclusivamente dal pubblico a casa. Verrà poi fatta una media con le votazioni precedenti per ottenere la classifica definitiva. Le prime cinque classificate verranno ripropste sul palco e si procederà poi a una nuova votazione che però non farà media con le precedenti. A decidere la vincitrice sarà il Televoto con un peso del 34%, Sala stampa con il 33% e Demoscopica con il 33%. Chi avrà ottenuto la percentuale di voto più alta in questa singola votazione vincerà Sanremo 2023. Verranno proclamate anche le canzoni classificate seconda e terza. La co-conduttrice sarà di nuovo Chiara Ferragni. Gli ospiti saranno invece Gino Paoli e i Depeche Mode. Ci sarà anche Luisa Ranieri che parlerà del successo di “Lolita Lobosco”. Salmo canterà di nuovo dalla nave da crocera.

Il messaggio di Zelensky

Nella puntata di sabato ci sarà infine il tanto discusso messaggio registrato del presidente ucraino Zelensky. Messaggio su cui la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha ironizzato (il Festival da sempre è molto seguito in Russia): “Peccato non abbia partecipato. Avrebbe potuto vincere con un rap”.