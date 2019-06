ROMA – Giulia Salemi dopo la rottura con Francesco Monte cerca l’abbraccio dei fan sui social: “Vi ringrazio per tutto – dice su Instagram – e vi prometto che tornerò la vostra Giulia Power, vi mano un bacione”.

“E’ proprio vero – ha spiegato nel post – che la vita ogni giorno ci mette di fronte a delle sfide quotidiane e a volte, anche se fa male ed è dura, bisogna trovare la forza e la grinta di combattere e rialzarsi, sia per sé stessi sia per le persone che abbiamo al nostro fianco”.

“Io – continua – questa volta ho avuto voi che siete come una seconda famiglia e che mi avete dato tanto amore e tanto sostegno in questi giorni e mi avete fatto tornare in parte il sorriso. Ad oggi ho bisogno di riprendere in mano la mia vita e il lavoro come una ragazza normale di 26 anni, esattamente come tutti quanti, perché non si può scappare dai problemi e dalle responsabilità”.

Fonte: Instagram.