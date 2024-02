Franco Nero chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Django, film, biografia e carriera

Francesco Clemente Giuseppe Sparanero, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Franco Nero, è un’icona del cinema italiano. Il suo nome è legato soprattutto a un genere che in Italia ha avuto un passato glorioso, quello degli spaghetti western. Tra il cinema di genere, l’attività televisiva e l’iconico ruolo di Django, Nero ha saputo costruirsi una certa immagine e una carriera lunga e di successo. Scopriamo la biografia e la vita privata piuttosto movimentata dell’attore.

Dove e quando è nato, età, biografia di Franco Nero

Franco Nero, Franco Nero, pseudonimo di Francesco Clemente Giuseppe Sparanero, è nato a Parma il 23 novembre del 1941. Ha 82 anni. Si trasferisce da giovane a Milano, e nel capoluogo lombardo si diploma in ragioneria. Si iscrive poi alla facoltà di Economia e Commercio, che abbandona presto per seguire la sua grande passione per la recitazione. Fa il suo esordio nel 1965 nel Kolossal di John Huston La bibbia, interpretando il ruolo di Abele.

Moglie, figli, vita privata di Franco Nero

Sul set del film Camelot, nel 1967, l’attore conosce la collega britannica Vanessa Redgrave. I due iniziano una relazione e hanno un figlio, Carlo Gabriel Nero, nato nel 1969. La coppia si separa poco dopo la nascita del figlio. L’attore si lega poi a Mauricia Mena, con la quale ha un figlio nel 1987, Francesco Sparanero. Nel 1983 l’attore ha avuto un altro figlio, Frank Sparanero, nato dall’unione con Pevec Danica. Frank verrà riconosciuto solo molti anni dopo la sua nascita. L’attore e Vanessa Redgrave si riavvicinano negli anni Duemila e nel 2006 decidono di sposarsi. Il loro matrimonio rimarrà segreto fino al 2009.

La carriera di Franco Nero

L’attore ottiene un notevole successo nel 1968 grazie al film Un tranquillo posto di campagna, in cui recita al fianco di Vanessa Redgrave. Negli anni Sessanta e Settanta recita in divesi film che accrescono la sua popolarità, come Il giorno della civetta, Il delitto Matteotti, Marcia trionfale e soprattutto Django, nel 1966. Nel 2012 l’attore appare in un cameo nel film di Quentin Tarantino Django Unchained, un omaggio al film originale.

Dopo diversi film come Il giovane Toscanini, Querelle de Brest e Fratelli e sorelle, Nero debutta alla regia con Forever Blues nel 2005. L’attore ha legato la sua immagine anche alla televisione, recitando in numerose fiction soprattutto negli anni Settanta e Ottanta. Nel 2011 riceve una stella nella Italian Walk of Fame a Toronto.

