Fred De Palma chi è, età, dove e quando è nato, vita privata, Instagram, fidanzata, Sanremo, biografia e carriera

Fred De Palma ha visto la sua carriera crescere velocemente nel corso degli anni, tanto che oggi è uno dei cantanti più noti della scena musicale italiana. Grazie a diverse collaborazioni, De Palma ha ottenuto un grande successo proponendo brani che sono diventanti dei veri e propri tormentoni. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata del cantante.

Dove e quando è nato, età, vero nome, biografia di Fred De Palma

Fred De Palma, pseudonimo di Federico Palana, è nato a Torino il 3 novembre del 1969. Ha 34 anni. Intraprende il percorso musicale nel 2007 iniziando ad affermarsi nel mondo del freestyle a Torino. Nel 2010 conosce Dirty C, con il quale forma il gruppo Royal Rhymes. L’anno successivo la band pubblica un album omonimo e nel 2012 l’EP God Save the Royal.

Fidanzata, Instagram, dove vive, vita privata di Fred De Palma

Il cantante ha avuto una relazione di due anni con la blogger Valentina Fradegrada che poi è terminata nel 2018. Si lega poi all’attrice Beatrice Vendramin. Per diverso tempo è circolata la voce che De Palma avesse una relazione con la collega Ana Mena. Entrambi hanno però smentito affermando di essere solo grandi amici.

Nel 2022 il cantante si separa dalla Vendramin e nel 2023 ufficializza la sua nuova relazione con la modella e influencer Jori Delli. Il cantante vive e lavora Milano. Il suo profilo Instagram conta oltre 780mila follower: freddepalma.

La carriera di Fred De Palma

De Palma ha intrapreso la carriera solista nel 2012 pubblicando il suo primo disco, F.D.P.. Due anni dopo esce Lettera al successo e nel 2015 firma un contratto con la Warner Music pubblicando l’album BoyFred. Il quarto album in studio del cantante, anticipato dai singoli Il cielo guarda te, Adiós e Ora che, è Hanglover, uscito nel 2017. L’anno successivo, in collaborazione con Ana Mena, De Palma pubblica il singolo D’estate non vale. L’anno successivo, ancora con la cantante spagnola, pubblica il singolo Una volta ancora.

Il quinto album del cantante, Uebe, esce nel 2019. Nel 2020 e nel 2021 De Palma pubblica due singoli di grande successo: Paloma, in collaborazione con la cantante brasiliana Anitta, e Ti raggiungerò. Il sesto album del cantante è Unico, uscito nel 2021. Nel 2024 è a Sanremo con il brano Il cielo non ci vuole.