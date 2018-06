ROMA – “Sono reduce da un periodo buio che non mi sarei mai aspettato di dover affrontare”, a parlare Giorgio Alfieri, uno dei tronisti storici di “Uomini e donne”, che durante la trasmissione ha conosciuto ed ha avuto una figlia con Martina Luciani: “La mia vita è stata stravolta e mi sono dovuto rimboccare le maniche per “risolvere problemi economici e sentimentali. Ora il peggio è passato, ma ho bisogno di rimettermi in gioco e mi piacerebbe tanto ripartire dalla tivù”.

E ancora: "Vorrei ricominciare proprio da Uomini e donne, un programma che mi ha dato tanto. Anzi, lancio un appello alla De Filippi: "Maria, fammi tornare sul trono, dammi la possibilità di cambiare la mia vita per la seconda volta!".

“Perché Uomini e Donne – conclude Alfieri – ti permette di scegliere la donna giusta per te, con molta calma. Nella vita, invece, io sono un tipo che per natura va sempre di fretta”.