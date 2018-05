ROMA – Cocaina nella casa del Grande Fratello? [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Tutto nasce da una denuncia di Striscia la Notizia: “Nella casa del Grande Fratello Patrizia Bonetti ha bisbigliato una frase a Danilo parlando di una pippata. E lo ha fatto riferendosi a Aida”.

Barbara D’Urso, nella puntata di martedì, chiede a Patrizia: “Tu perché hai detto di Danilo ‘mentre pippava’ e in studio ‘sembrava pippata’?”.

Patrizia replica dicendo che lei stava sussurrando nell’orecchio di Danilo per non farsi sentire dagli altri concorrenti. Aveva capito che Aida stava facendo qualcosa in bagno (aveva vomitato) ed era molto agitata, per questo ha usato quell’espressione: “Era brutta, ne ero consapevole, per questo l’ho detta all’orecchio, ma non ho né pensato si drogasse, né visto droga in casa”. Poi aggiunge facendo un’osservazione: “Se avessi detto una cosa simile, se avessi espresso il sospetto che ci fosse della droga, come è possibile che Danilo non abbia battuto ciglio, lui ha capito bene il senso della mia frase, seppur non bella”.

Striscia la Notizia però non si accontenta e, tornando sull’episodio, Ficarra spiega:

“Vi abbiamo mostrato un video in cui, secondo i telespettatori, la ragazza sembrerebbe dire qualcosa di stupefacente all’orecchio di Danilo… sembra dire che qualcuno stava assumendo cocaina”, poi l’affondo: “Barbara d’Urso ha risposto a tarda notte, a sentir lei per fare chiarezza ma di chiarezza ne ha fatta davvero poca (…) Barbara prende per buona la versione ‘sembra pippata’ ma ai nostri segnalatori sembra proprio che non abbia detto così. Abbiano messo l’inviato di Striscia, Valerio Staffelli, sulle tracce di Barbara”.

Staffelli raggiunge la d’Urso in camerino: “Abbiamo mostrato un video…”. E l’ex concorrente: “Sì l’ho visto e ho anche risposto”, “All’1.10, un po’ tardino…”, “Se vuoi lo rimando domani a Pomeriggio Cinque, Staffelli niente da nascondere… però sono qua dimmi”. L’inviato le fa ascoltare di nuovo l’audio e si sente Patrizia Bonetti affermare: “Secondo me è stata lei perché faceva avanti e indietro dal bagno a un certo punto, lei stamattina e lui..mentre pippava… per Favoloso, no?”. La d’Urso, dopo aver udito le parole dell’ex gieffina, è apparsa più tirata in volto, e Staffelli: “Ieri lei non l’ha puntualizzato. La ragazza non ha detto pippata, ma mentre pippava, questa frase è completamente diversa dalla versione data in trasmissione, deve indagare un po’ meglio. Mentre pippava è un’azione, l’altra un modo di dire” e la conduttrice: “Assolutamente indagherò. Lei mi ha detto sembrava pippata e io le ho chiesto cosa significasse… però cosa dice? Per Favoloso? Che senso ha?”, “Eh non lo so, glielo deve chiedere, deve indagare meglio”.

La presentatrice ribadisce con forza: “Continuerò a indagare, questo è certo perché è una cosa seria però credimi che a meno che non abbiano ingerito un ovulo e poi sono andati a fare pipì… è impossibile che sia entrato qualcosa”.