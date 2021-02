Graziano Delrio chi è, età, moglie, figli e vita privata del politico ospite di Oggi è un altro giorno

Età, moglie, figli, vita privata e carriera politica, chi è Graziano Delrio, ospite di Oggi è un altro giorno. Graziano Delrio è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda su Rai Uno dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio.

Graziano Delrio, età, moglie e figli

Il politico Graziano Delrio nasce a Reggio Emilia il 27 aprile del 1960 e ha 60 anni di età, ne compirà 61 il prossimo aprile. La moglie di Graziano Delrio è Annamaria con la quale si è sposato all’età di 22 anni nel 1982. Con lei Graziano Delrio dopo il matrimonio ha avuto ben 9 figli, 5 femmine e 4 maschi. Ha una grande passione per il calcio, sport che segue e che pratica nel tempo libero. Tifoso dell’Inter, quando era piccolo fece anche un provino per il Milan.

Graziano Delrio, la carriera politica

Graziano Delrio è stato sindaco di Reggio Emilia dal 2004 al 2013, poi Ministro per gli affari regionali e le autonomie nel governo Letta e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dal 2 aprile 2015 al 1º giugno 2018, prima nel Governo Renzi e poi riconfermato in carica nel Governo Gentiloni. Nel Governo Renzi ha rivestito la carica di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri fino al 2 aprile 2015, prima della sua nomina a ministro.

Graziano Delrio è stato anche Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). Il 5 ottobre 2011 è stato eletto presidente per acclamazione, succedendo così a Sergio Chiamparino ex sindaco di Torino, dopo una competizione interna al Partito Democratico che lo vide contrapposto a Michele Emiliano (quest’ultimo era sostenuto da molti sindaci del sud e da Nichi Vendola, mentre Delrio dalla dirigenza ANCI). Delrio vinse quella competizione che lo portò a divenire presidente ANCI per soli 4 voti (89 Delrio, 85 Emiliano). Era vicepresidente già dal 2005 con la delega al welfare, poi, dal 2009, alla finanza locale e al personale.

Graziano Delrio ministro e sottosegretario

Il 28 aprile 2013 è Ministro per gli affari regionali e le autonomie nel governo presieduto da Enrico Letta. Il 26 giugno 2013, in seguito alle dimissioni del ministro per lo sport Josefa Idem, riceve la delega all’esercizio delle relative funzioni. Il 22 febbraio 2014 Graziano Delrio diventa Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di segretario del consiglio, nel Governo Renzi.

Il 2 aprile 2015 è nominato Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in seguito alle dimissioni di Maurizio Lupi. Delrio è il primo Ministro di un Governo a giurare nelle mani del neo Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il 12 dicembre viene riconfermato alla guida del ministero per il Governo Gentiloni. Alle politiche del 2018 è il candidato della coalizione alla Camera dei deputati nel collegio uninominale di Reggio Emilia risultando eletto. Il 27 marzo 2018 viene eletto per acclamazione capogruppo del Partito Democratico alla Camera.