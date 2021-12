I Me contro Te: chi sono, dove sono nati, vita privata, biografia, matrimonio, il canale YouTube, il film al cinema

I Me contro Te sono gli ospiti di oggi di Amadeus a I soliti ignoti, su Rai Uno. Ma chi sono i Me contro Te?

Me contro Te, chi sono, dove sono nati, vita privata

Per coloro non li conoscessero, soprattutto se non hanno figli piccoli, i Me contro Te sono due youtuber palermitani: Luigi Calagna e Sofia Scalia.

Il loro canale Me contro Te è tra i primi in Italia per numero di iscritti.

Luigi Calagna e Sofia Scalia si sono fidanzati nel gennaio del 2013. L’anno seguente hanno deciso di aprire un loro canale su YouTube. Quest’anno sono convolati a nozze.

Chi sono i Me contro Te: dai video su YouTube al successo al cinema

Il loro primo video risale al 4 ottobre del 2014, dal titolo Il primo video di Luì e Sofì. Su quel canale attualmente appaiono nuovi video ogni giorno dal lunedì al venerdì.

Nel gennaio del 2020 Luigi Calagna e Sofia Scalia approdano sul grande schermo: esce infatti al cinema il loro lungometraggio Me contro Te – Il Film: la Vendetta del Signor S, che ha incassato circa 9 milioni e mezzo di euro.

Me contro Te: il libro

I Me contro Te hanno anche dato vita ad un libro, un activity book dal titolo Divertiti con Luì e Sofì pubblicato da Mondadori Electa.