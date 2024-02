Il Tre chi è, età, dove e quando è nato, vero nome, fidanzata, Instagram, vita privata, Sanremo, biografia e carriera

Guido Luigi Senia, in arte Il Tre, è un rapper romano tra i più apprezzati della scena musicale italiana. Dopo la vittoria al contest One Shot Game, Senia ha ottenuto un notevole successo di critica e pubblico. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata del rapper.

Dove e quando è nato, età, vero nome, biografia de Il Tre

Il Tre, pseudonimo di Guido Luigi Senia, è nato a Roma il 3 settembre del 1997. Ha 26 anni. Non abbiamo molte informazioni riguardo la sua biografia, ma sappiamo che il rapper è molto legato ai suoi genitori: “Papà è il mio esempio, la persona a cui tendo in quanto uomo. Lui e mia madre saranno leali con me qualsiasi cosa succeda”, ha dichiarato in un’intervista. E’ cresciuto a Santa Maria della Mole, sui Castelli romani, e ha frequentato il liceo scientifico.

Fidanzata, Instagram e vita privata

Il rapper è perticolamente riservato riguardo la sua vita privata. Sappiamo che ha avuto una relazione di 7 anni con una ragazza. Ora, stando ad alcune fonti, il rapper è impegnato sentimentalmente con una ragazza di nome Francesca Foglietti.

Senia è molto seguito sui social e il suo profilo Instagram conta oltre 400mila follower: il_3official. Il suo nome d’arte, Il tre, nasce dal fatto che il rapper è nato il 3 settembre e che i membri della sua famiglia sono tre.

La carriera de Il tre

Il rapper raggiunge una certa notorietà nel 2015, quando vince il contest One Shot Game. Pubblica in seguito diversi mixtape ma è nel 2018, con il brano Bella Guido, che il rapper ottiene un grande successo di pubblico, tanto da firmare un contratto con l’Atlantic Records.

Nel 2019 pubblica il brano Cracovia Pt. 3, che si aggiudica il disco di platino. Pubblica poi altri singoli di successo come Te lo prometto (due dischi di platino), che anticipa l’uscita del suo primo album in studio, Ali. Segue poi un prolifico tour promozionale, che gli garantisce un notevole successo di pubblico e critica (l’album ha vinto il Premio Lunezia Menzione Speciale al Festival della Luna di Aulla per il suo valore musical-letterario).

Nel 2023 il rapper pubblica il suo secondo disco, Invisibili, e l’anno successivo partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano Fragili.