Ilaria Spada chi è: dove e quando è nata, età, carriera, vita privata, incinta del terzo figlio, Kim Rossi Stuart

Ilaria Spada chi è: dove e quando è nata, età, carriera, vita privata, incinta del terzo figlio, il marito Kim Rossi Stuart. L’attrice è la concorrente di oggi a I Soliti Ignoti, il programma condotto da Amadeus su Rai Uno.

Dove e quando è nata Ilaria Spada

Ilaria Spada è nata a Latina il 27 febbraio 1981. ha 40 anni ed è un’attrice, una conduttrice televisiva e una danzatrice. Nata da padre italiano e madre di origine tunisina, Ilaria ha studiato per diversi anni danza classica e canto, e ha conseguito il diploma di maturità classica.

La carriera in tv e al cinema

Ilaria Spada, nel 1998 partecipa al concorso di Miss Italia e viene eletta Miss Eleganza. Nel 2000 recita nel film Via del Corso per la regia di Adolfo Lippi. Nell’anno seguente conduce i collegamenti esterni della maratona televisiva Telethon su Rai 1.

Nel 2002 partecipa su Canale 5 alla trasmissione Veline e si classifica tr le otto finaliste. Sempre nello stesso anno prende parte alla conduzione dello Zecchino d’Oro insieme a Cino Tortorella e Heather Parisi, su Rai 1.

L’anno seguente è scelta come prima ballerina della trasmissione Ciao Darwin di Canale 5. Nel 2004 partecipa alla trasmissione Libero con Teo Mammucari ed Elisabetta Gregoraci, e a Bubusette, entrambe su Rai 2. Nello stesso anno, in occasione del campionato europeo di calcio conduce, insieme con Gianni Ippoliti, sul canale del digitale terrestre Rai Azzurri (creato per l’occasione sulle frequenze di Rai Utile) degli speciali giornalieri che seguono l’operato dei giocatori della nazionale italiana.

In agosto su Rai 2 presenta Atene, Atene, trasmissione sui giochi olimpici estivi di Atene.

Alla fine del 2006 ricopre il ruolo di un vigile del fuoco nella serie televisiva di Canale 5 Codice Rosso. Nell’aprile successivo è fra i protagonisti della serie di Rai 1 Provaci ancora prof!, con Veronica Pivetti ed Enzo De Caro. Nel 2008 recita in Don Matteo interpretando il ruolo ricorrente di Amanda. Poi entra nel cast di Raccontami e al cinema con il film Questa notte è ancora nostra.

Nel 2010 recita il R.I.S. Roma – Delitti imperfetti. Nel 2014 è nel cast dei film Un matrimonio da favola di Carlo Vanzina, e Arance e martello di Diego Bianchi, mentre l’anno seguente è nelle pellicole Se Dio vuole, Tutte lo vogliono e Vacanze ai Caraibi – Il film di Natale. Nel 2018 è nel cast di Immaturi – La serie e nel 2019 nel film Tutta un’altra vita.

Ilaria Spada, il matrimonio con Kim Rossi Stuart e il terzo figlio

Ilaria Spada sta insieme al collega Kim Rossi Stuart (più grande di lei di 12 anni) dal 2011. La coppia si è sposata nel 2019. Ora è in attesa del terzo figlio che nascerà a febbraio. Ilaria e Kim hanno già due figli: Ettore, nato nel 2011, e Ian, nel 2019.

Ad ottobre, l’attrice ha raccontato alcuni aspetti piccanti della sua vita. Ilaria ha infatti raccontato di aver fatto l’amore a bordo di un elicottero: “Era estate e da Milano dovevo raggiungere la Sardegna con il mio ragazzo per il week end. Lui ha insistito per viaggiare in elicottero, nonostante la mia paura”. L’attrice ha proseguito con il racconto: “Una volta in volo, l’ansia ha preso il sopravvento e ho iniziato a stare male. A quel punto lui si è impegnato a coccolarmi, e l’ha fatto così bene che abbiamo finito col fare l’amore. Per fortuna gli elicotteri sono rumorosissimi, dai due piloti ci separava solo la tendina. Fosse sempre così, non avrei paura di volare”.