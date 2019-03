ROMA – Grande emozione per Marina La Rosa all’inizio della semifinale dell’Isola dei Famosi. La naufraga ha ricevuto un video-messaggio di sua madre, Giuseppina, che l’ha fatta scoppiare in lacrime.

“Carissima Marina, ti sfido sperando che questa mia lettera arrivi fino in Honduras – scrive la madre -. Dicono che io e te siamo fuori da tempo, perché io e te per dirci le cose preferiamo scriverci. Sei sempre stata una ragazza sincera ma forse ti fidi troppo delle persone, cercando di trovare il lato buono di chi ti sta accanto. Devi rassegnarti perché non tutti lo hanno. Sono contenta che tra i compagni di questa tua avventura tu abbia trovato Luca con il quale vai d’accordo, almeno ti sentirai meno sola. Continua a fare ciò che senti come hai sempre fatto. Ti voglio bene”.

“Anche io ti amo mamma, ti amo moltissimo” dichiara l’ex gieffina. Alessia Marcuzzi, incuriosita, chiede a Marina perché la mamma scrive usando le rime: “Ci scriviamo tante lettere ma in rima, lei è bravissima. Lei lo fa con cognizione di causa, con la ritmica. Io invece improvviso e quindi lei ride perché non sono molto brava. Lei è molto brava a scrivere”. Marina La Rosa ammette inoltre che la loro è “una relazione a distanza, visto che lei vive a Messina e non ci vediamo spesso”. Infine aggiunge: “Appena tornerò in Italia, la prima cosa che farà è andare a Messina e abbracciarla forte!”. (fonte: Isola Mediaset)