ROMA – Questa sera, 25 marzo, andrà in onda la semifinale de L’Isola dei Famosi. Il reality show condotto da Alessia Marcuzzi è quasi giunto al termine e nella puntata di oggi scopriremo i nomi dei finalisti. Uno dei naufraghi più discussi questa nuova edizione è sicuramente Riccardo Fogli. Dopo lo scandalo delle scorse settimane, il corna-gate lanciato da Fabrizio Corona, il cantautore torna a far parlare di sé. Secondo quanto riportato dal sito di gossip Bitchyf.it, il cantante è finito nel mirino delle voci di gossip per una richiesta fatta alla redazione del programma di Canale 5.

Sul settimanale Oggi, il giornalista Alberto Dandolo riporta una notizia che ha lasciato i fan dell’Isola senza parole. Riccardo Fogli avrebbe chiesto alla redazione del programma profilattici e una confezione di viagra, noto per garantire grandi prestazioni ses*uali. Chissà se si tratta di un nuovo pettegolezzo o se il cantante ha effettivamente fatto questa bizzarra richiesta? “Ah, saperlo…” ha concluso Dandolo. E probabilmente non lo scopriremo mai.

In questa settimana Fogli si è resto protagonista anche di forte litigio con l’ex allievo del talent show di Canale 5, Luca Vismara. Il cantante questa sera si scontrerà con gli altri naufraghi per ambire alla finale de L’Isola dei Famosi. Riuscirà a passare indenne dai vari televoti o la sua amicizia con Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge gli costerà cara? (fonte: Oggi)