La volta buona, ospiti della settimana dal 4 all’8 marzo

Lunedì 4 marzo segna l’inizio di una nuova settimana de “La Volta Buona“, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1. Dalle 14:00 alle 16:00. Vediamo insieme quali saranno gli ospiti della settimana dal 4 all’8 marzo del salotto più amato dagli italiani.

Gli ospiti della settimana dal 4 all’8 marzo

Lunedì 4 marzo: La settimana inizia con un ospite speciale, ovvero Pierdante Piccioni, il medico che ha ispirato il personaggio principale della celebre fiction “Doc – Nelle tue mani”, interpretato da Luca Argentero. Successivamente, ci sarà in studio il rgista Fausto Brizzi e Silvia Salis, vicepresidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Martedì 5 marzo: Nella seconda puntata della settimana, saranno presenti il cantautore Francesco Baccini e l’attore Riccardo Polizzy Carbonelli, noto per il suo ruolo in “Un Posto al Sole”. Inoltre, ci sarà anche Giulio Base, regista del film tv “Margherita delle stelle”.

Mercoledì 6 marzo: Nella puntata di metà settimana, avremo il piacere di ascoltare la toccante testimonianza di Carolina Castagna, collegata direttamente da Philadelphia, seguita dalla presenza degli attori Simone Montedoro e Azzurra Lo Pipero, protagonisti del film contro il bullismo “Neve”.

Giovedì 7 marzo: Nel quarto appuntamento settimanale, saranno ospiti l’attore e comico Rodolfo Laganà con il figlio Filippo, seguiti dalla partecipazione di Liliana Fiorelli, protagonista del film “Un altro ferragosto”. A chiudere in bellezza, Max Paiella che presenterà lo spettacolo “Jannacci e dintorni”.

Venerdì 8 marzo: In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, il programma accoglierà la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Eugenia Maria Roccella. In studio interverranno anche Carlotta Proietti, Paola Quattrini e la cantautrice Tess Amodeo-Vickery, nota come TEss.

Dove vedere “La Volta Buona”

“La Volta Buona” va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1, dalle ore 14:00 alle 16:00. Non preoccuparti se sei fuori casa: puoi seguire il programma in diretta streaming su RaiPlay, disponibile anche in modalità on demand per non perderti neanche un momento di questa avvincente esperienza televisiva.