Laura Pausini chi è, età, dove e quando è nata, marito, figli, Instagram, vita privata, biografia e carriera

Laura Pausini non ha bisogno di troppe presentazioni: è la cantante italiana più famosa a livello globale, capace di vincere premi tanto in patria quanto all’estero. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata della cantante.

Dove e quando è nata, età, biografia di Laura Pausini

Laura Pausini è nata il 16 maggio del 1974 a Faenza, in Emilia Romagna. Ha 49 anni. Laura ha ereditato la passione per la musica dal padre Fabrizio Pausini, cantante di piano bar. Sua madre è la maestra d’asilo Gianna Ballardini. Laura ha una sorella minore di nome Silvia (nata il 25 gennaio 1977). Fa il suo primo esordio da cantante, senza mai aver preso una lezione di canto, il 16 maggio del 1982, giorno del suo ottavo compleanno, cantando Dolce Remì, sigla dell’omonimo cartone animato, nel ristorante Napoleone di Bologna.

Compagno, figli, Instagram e vita privata

Dal 1993 al 2001 la cantante ha avuto una relazione con il suo agente Alfredo Cerruti jr. Tra il 2002 e il 2004 è stata legata sentimentalmente a Gabriele Parisi, anche lui suo agente. Nel 2005 inizia una relazione con il produttore e chitarrista Paolo Carta. I due nel 2013 hanno avuto una figlia, Paola, e nel 2023 si sono sposati in segreto, a Solarolo.

Riguardo la nascita di sua figlia, la cantante ha raccontato: “Lo desideravo talmente che è stato tutto facile. Paola vive in simbiosi con me. Non ho una tata, ma mia madre e Paolo mi aiutano tanto”. Seguitissima sui social, la cantante può vantare oltre 4 milioni di follower sul suo profilo Instagram: laurapausini.

La cantante è dimagrita di 16 kg in un anno grazie alla dieta SDM, ideata dal professor Blackburn dell’Università di Harvard e che prevede un regime alimentare piuttosto rigido, con l’eliminazione parziale di carboidrati e un maggiore inserimento di alimenti ricchi di proteine.

La carriera di Laura Pausini

La Pausini ottiene il suo primo vero successo musicale con La Solitudine. Nel 1993 vince il Festival di Sanremo, nella sezione Novità, proprio con quel brano. Dopo il successo di Sanremo e le prime posizioni nelle classifiche musicali italiana, la voce della cantante conquista il panorama discografico straniero.

Con il suo primo album, uscito in Italia nel 1993, la cantante riuscì a conquistare la Spagna e L’America Latina, nel 1994, con la versione incisa in lingua spagnola. Nel 2006 è la prima cantante italiana a ricevere un premio Grammy Award. Prima di lei, l’ultimo cantante italiano a cui era stato attribuito lo stesso premio è stato Domenico Modugno nel 1958.

Il 23 ottobre 2020 viene pubblicato in tutte le piattaforme digitali e streaming l’EP Io sì (Seen) contenente il brano in cinque lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, e portoghese) come colonna sonora per il film La vita davanti a sé, diretto da Edoardo Ponti. Nel 2021, grazie a questo brano, vince un Satellite Award, un Nastro d’argento e un Golden Globe nella categoria Miglior canzone originale; per quest’ultimo riconoscimento viene invitata da Amadeus a presentare la canzone dal vivo nella seconda serata del Festival di Sanremo il 3 marzo 2021. La canzone ottiene anche una nomination ai Premi Oscar e al David di Donatello.

