ROMA – Sconcerto a L’eredità, ora condotta a Carlo Conti. Già, perché in trasmissione ci sono alcuni dei concorrenti più scarsi che si ricordino da anni a questa parte.

Secondo la concorrente Giovanni Verga è nato in Piemonte e non in Sicilia. Dunque, quando viene chiesto con quale Stato confina il principato di Monaco cala un silenzio tombale, nessuna risposta. Uno sconcertato Conti afferma: “Con la Francia, è proprio lì”.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

Infine, si chiede quale titolo di un film di Federico Fellini significa “Io mi ricordo”. La risposta? “Ricord”.