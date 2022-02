Lia Quartapelle Procopio: chi è, dove e quando è nata, età, vita privata, Claudio Martelli, il matrimonio

Lia Quartapelle Procopio è tra gli ospiti di oggi, lunedì 28 febbraio, di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, il programma del primo pomeriggio di Rai 1. Ma chi è Lia Quartapelle?

Dove e quando è nata, età: la biografia di Lia Quartapelle Procopio

Lia Quartapelle Procopio, nota più semplicemente come Lia Quartapelle, è una politica ed economista italiana. E’ nata a Varese il 15 agosto del 1982, sotto il segno zodiacale del Leone. Ha dunque 40 anni di età.

Figlia del professore del Politecnico di Milano Luigi Quartapelle Procopio, è cresciuta a Milano, nel quartiere di Porta Venezia.

Ha completato le scuole superiori con baccellierato internazionale presso United World College of Atlantic in Galles. Ha quindi frequentato l’Università degli Studi di Pavia e poi l’Università degli Studi di Firenze, laureandosi con lode in Economia dello sviluppo.

Ha quindi frequentato un master in Economia alla School of Oriental and African Studies (SOAS) di Londra e ha lavorato come coordinatrice delle attività della Ut Phoenix Foundation nell’ambito delle relazioni euro-mediterranee.

Il rientro in Italia e il progetto Onu

Rientrata in Italia, ha collaborato con la Fondazione Civicum, che si occupa di finanza pubblica e di trasparenza degli enti locali, e con un progetto dello United Nations Staff System College e IPALMO sugli Obiettivi di sviluppo del Millennio nel Medio Oriente e Nord Africa.

Nel 2007 ha lavorato per un anno come economista presso la Cooperazione Italiana in Mozambico. Dal 2009 è ricercatrice presso l’Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) di Milano, dove ha ricoperto il ruolo di responsabile del programma Africa e dove è research associate.

Nel 2012 ha concluso il dottorato in economia dello sviluppo presso l’Università di Pavia.

La politica e il Pd

Nel 2006 è stata tra i fondatori del primo circolo online dei Democratici di Sinistra ‘La sezione che verrà’.

Da tale esperienza è nato il circolo 02PD del Partito Democratico – A Milano piace democratico, in seguito divenuto il circolo più grande di Milano, di cui è stata segretaria dal 2008 al 2012.

Alle primarie del 2009 è stata eletta membro dell’Assemblea nazionale del Pd e nel 2012 alle primarie per i parlamentari è risultata la più votata a Milano.

Alle elezioni politiche del 2013 viene eletta deputata per il Pd.

È membro della Commissione Esteri. È anche membro della Commissione d’Inchiesta sulla morte di Giulio Regeni ed è Presidente del Comitato Permanente per l’Attuazione dell’Agenda 2030.

Marito, figli: la vita privata di Lia Quartapelle

Lia Quartapelle è fidanzata con il politico Claudio Martelli. I due avevano annunciato il loro matrimonio per il 2020 a Tel Aviv. Non è noto se si siano sposati.