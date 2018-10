ROMA – Nadia Toffa è tornata a condurre “Le Iene”. E una ovazione ha accompagnato il ritorno in studio della Toffa.

“Nadia! Nadia! Nadia!”, il coro di tutti i presenti. Al suo fianco, gli altri conduttori e protagonisti de Le Iene: Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma. I tre hanno abbracciato la collega: “Sei in splendida forma! Prima di cominciare, un bell’abbraccio ci vuole, da parte nostra e da parte di tutti quelli che sono a casa e che per tutta l’estate ci hanno chiesto di te”.

“Sono felice di essere con voi”. Parrucca in testa e ottima forma, Nadia Toffa non si sofferma a lungo sulle sue condizioni di salute e nemmeno sulle polemiche per il suo libro, Fiorire d’Inverno (Mondadori) in libreria dal 9 ottobre. La Toffa, infatti, è stata accusata di aver parlato del tumore che l’ha colpita come di un dono.

“Non sono stata chiara: per me non è il cancro a essere un dono, ma è una sfiga che ho saputo trasformare in un dono, cioè la forza che ha saputo tirarmi fuori. Ho cercato di trasformare quest’accidente che ovviamente mai e poi mai avrei voluto, in un’opportunità per riuscire a conviverci”, aveva spiegato in una intervista pubblicata dal Corriere della Sera.