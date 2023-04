Paolo Brosio, sua mamma Anna è morta a 102 anni. La donna è deceduta nella clinica San Camillo di Forte dei Marmi (Lucca). Anna Marcacci Brosio, il 7 aprile scorso aveva compiuto 102 anni. Nata a Marina di Pisa da tempo la donna viveva in Versilia, a Vittoria Apuana con il figlio Paolo.

Paolo Brosio, sua mamma Anna è morta a 102 anni

Recentemente aveva avuto problemi di salute per i quali era stato necessario il ricovero all’ospedale Versilia venendo poi trasferita al San Camillo. Nei mesi scorsi era stata colpita da un infarto e salvata dall’intervento tempestivo dei medici.

Paolo e la mamma in tv: da “Quelli che il calcio” agli spot

Anna Marcacci Brosio aveva acquisito notorietà partecipando, al fianco del figlio, al programma ‘Quelli che il calcio’ su Rai2 nell’epoca di Fabio Fazio e registrando con lui spot pubblicitari. Il 7 aprile scorso aveva compiuto 102 anni ed era stata festeggiata in ospedale davanti alle telecamere di “Pomeriggio Cinque”.

Anna Marcacci Brosio era una donna di grande fede. Diverse volte ha raccontato di essersi recata a Medjugorje a pregare per convertire anche Paolo. Riuscendoci, a quanto pare.

L’annuncio a “Mattino Cinque”

L’annuncio del decesso è stato dato a “Mattino Cinque” su Canale 5. Federica Panicucci ha usato queste parole: “Nella notte, poche ora fa, è mancata la mamma di Paolo Brosio, Anna. La ricordiamo con affetto e mandiamo un abbraccio a Paolo”. In studio era presente un sacerdote che ha raccontato: “Ho sentito Paolo ieri sera e mi ha chiesto di pregare. L’ho fatto con le suore di clausura e abbiamo pregato per Anna, ma soprattutto per Paolo perché Dio lo aiuti in questo momento”.

Mamma e figlio insieme nello spot Agip (1999)

Paolo in tv con sua madre nel 2020