Pif chi è: vero nome, età, dove e quando è nato, compagna, figli, vita privata e biografia

Chi è Pif? Dove e quando è nato? Qual è il suo vero nome? Pif, o meglio, Pierfrancesco Diliberto

Dove e quando è nato, età, biografia di Pif

All’anagrafe Pierfrancesco Diliberto, Pif è nato a Palermo il 4 giugno 1972 (età 51 anni). Appassionato di cinema fin da bambino, dopo il liceo decide di seguire alcuni corsi di Media Practice a Londra. Dopo alcuni anni di gavetta, vince un concorso per Mediaset e diventa un autore televisivo. Nel 2001 lavora a Candid & Video Show per Italia 1, e fa il suo esordio da autore e poi inviato delle Iene. È qui che ottiene il soprannome “Pif”, datogli dalla iena Marco Berry durante un viaggio di lavoro.

La carriera

Grazie al suo lavoro alle Iene, riesce a creare per La7 il programma cult Il testimone. Per dieci anni, dal 2007 al 2017, Pif ha raccontato l’Italia attraverso la sua telecamera, senza troupe, facendosi “testimone” diretto di storie ed eventi. Il tutto sempre attraverso il filtro della sua tagliente e spesso desolante ironia di fronte alla paradossale realtà dei fatti. Il programma ha riscosso un enorme successo.

Nel 2013 fa anche il suo esordio come regista cinematografico, dirigendo e recitando da protagonista in La mafia uccide solo d’estate. Il film è una commedia romantica, che racconta la storia d’amore di Arturo e Flora, il tutto mentre, sullo sfondo, la Sicilia è scossa dagli omicidi e la violenza di Cosa Nostra tra gli anni ’70 e ’90.

Nel 2021, Pif è tornato su La7 con una nuova stagione de Il testimone, e sul grande schermo con il film E noi come stronzi rimanemmo a guardare.

Compagna, figli e vita privata di Pif

Dal 2011 al 2016, Pif ha avuto una relazione con Giulia Innocenzi, conduttrice e blogger anche lei nel giro de Le Iene. Dal 2018 è fidanzato con Nabila Ben Chahed, con la quale ha una figlia, nata nell’estate del 2020. Nabila non fa parte del mondo dello spettacolo e non sono disponibili molte informazioni su di lei. La coppia si è mostrata in pubblico la prima volta in occasione della presentazione dell’ultimo film di Pif alla Festa del Cinema di Roma.