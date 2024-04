Rai, Discovery-Warner all’assalto: dopo Amadeus Mentana?

Rai, Discovery all’assalto, il colosso americano bramoso di news e pubblicità. L’ultima è di Fiorello nella mattina di Viva RaiDue.

Discovery sta trattando per avere l’intero blocco informativo di La7.

Oltre a Floris, tutta la struttura guidata da Enrico Mentana con Tg e talk inclusi cambierebbe casacca.

Dietro Discovery c’è l’americana Warner Bros, capacità di spese illimitate e progetti che possono terremotare lo scenario tv.

Il più grande spettacolo del mondo è di Discovery. Inizia tra cento giorni esatti e si chiama Olimpiade, a Parigi, droni permettendo. I diritti globali sono di Discovery (Rai ha le cose essenziali, forse la ciccia, ma le Olimpiadi sono tutta ciccia).

Discovery userà i canali pay di Sky.

Amadeus è l’uomo immagine di quel mercato che, a giorni, a settimane, a mesi, rischia di far impallidire quello dei calciatori, scrive Antonio Dpollina su Repubblica. Libertà di progetto, intrattenimento, preserale, prime serate e vai con la fantasia sfrenata, magari anche il Festivalbar 4.0.

OPERAZIONE MENTANA CONTRO LA RAI?

Si dice che i Pacchi restano pacchi anche senza Ama e anche sulla Rai. Molti continueranno su Raiuno pensando alla fatica di rinunciare alla trafila di tutte le sere, il Tg1, Vespa come tassa, e poi finalmente gli amatissimi pacchi. Quindi a Discovery manca quello, il traino sontuoso e prestigioso. Non è Vespa, ma è il Tg. Se si va in porto con Mentana, allora altro che terzo polo, per quanto potenziale.

Controindicazioni: c’è caso che di fronte a tanto attivismo discoveryano, gli altri a un certo punto decidano che magari qualcosa da dire ce l’avrebbero anche loro.

Si parla soprattutto di Mediaset: per identità e prospettive. Discovery sembra disegnare sé stessa nel futuro come polo commerciale deluxe, nuovo, pieno di attrattiva e personaggi (ultime nel vortice, Belen, Barbara D’Urso, ormai vale qualunque nome venga in mente).

Per il Biscione, una prospettiva inquietante, soprattutto per l’ovvio assalto avversario al deposito pubblicitario di Zio Paperone. Ne hanno passate tante, e stravincendo, da quelle parti, ma stavolta chissà e i tempi sono cambiati per tutti.