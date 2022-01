Renato Carpentieri chi è: moglie, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attore

Chi è Renato Carpentieri: moglie, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attore. Renato è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno, dalle ore 14:00 su Rai 1 con conduzione di Serena Bortone.

Dove e quando è nato, età, peso, altezza di Renato Carpentieri

Renato Carpentieri è un attore e regista teatrale italiano.E’ nato il 2 aprile 1943 (età 78 anni), Savignano Irpino. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza. Abbiamo soprattutto informazioni di carattere professionale.

La moglie e i figli, la vita privata di Renato Carpentieri

Nel corso della sua lunghissima carriera professionale, ha sempre nascosto le informazioni sulla sua vita privata. Dovrebbe essere sposato ma non abbiamo informazioni su eventuali figli. L’attore preferisce parlare, in televisione e non, dei suoi prossimi progetti professionali.

La carriera di Renato Carpentieri

Diciamo subito che l’attore ha una carriera di prestigio tra teatro, cinema e televisione. Infatti, tra gli altri, ha vinto questi importantissimi premi: David di Donatello per il migliore attore protagonista, Nastro d’argento al miglior attore protagonista.

Riportiamo di seguito, la sua carriera in tv: