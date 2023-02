Chiara Ferragni scende la sua prima scalinata del Festival di Sanremo con un abito firmato Dior che sulle spalle ha la scritta “pensati libera”. Scende poi di nuovo dalla scalinata e sembra essere nuda. In realtà si tratta di un abito “naked dress“,ossia disegnato sul corpo.

Chiara Ferragni: “Non sono nuda”

Lei, per rispondere all’imbarazzo in sala, ha subito rassicurato tutti: “Non sono nuda, ma questo abito è disegnato seguendo le forme del mio corpo”. Quindi si tratta di una riproduzione, un‘ illusione di nudità. Poi l’imprenditrice digitale ha letto il suo monologo dedicato alle donne.

Il significato dell’abito

Ma che cosa significa quest’abito per Chiara Ferragni? Chiara Ferragni l’ha spiegato ad Amadeus: “Questo vestito ha un significato per me molto importante, perché il corpo di una donna non deve mai generare odio o vergogna”. La spiegazione dell’abito è proseguita con un post sul suo profilo Instagram: “Il vestito senza vergogna: Riportare l’attenzione sui diritti delle donne, del loro corpo e su come il disporre del corpo femminile dalle stesse sia, purtroppo, ancora considerato discusso e discutibile. Questo è l’obiettivo dietro questo look (…)”:

Chiara Ferragni ha proseguito: “Il corpo di @chiaraferragni al naturale e liberato da quella vergogna che hanno sempre imposto a tutte, a partire da Eva, la prima donna della storia indotta a provare vergogna. Questa illusione di nudità vuole ricordare a tutte il diritto e l’uguaglianza di genere che hanno nel mostrare, disporre di se stesse senza doversi sentire giudicate o colpevoli. Questa illusione di nudità vuole ricordare che chiunque decida di mostrarsi, o sentirsi sexy non autorizza nessuno a giustificare le violenze degli uomini o ad attenuarne le colpe. Questo è il corpo di una donna, quello di @chiaraferragni che vorrebbe dare voce a tutte le donne del mondo a cui vengono imposti divieti e abusi, a tutte coloro a cui viene detto che il loro corpo genera vergogna, che è solo un oggetto del desiderio o che istiga al peccato. Questo è il corpo di tutte. Chi è senza peccato scagli la prima pietra!”