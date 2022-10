Sky aumenta costo abbonamento: da dicembre 2,90 euro in più al mese. Per rendere la tua esperienza ogni giorno migliore...

Sky aumenta il costo dell’abbonamento: da dicembre chiede ai suoi abbonati 2,90 euro in più al mese, una trentina abbondante di euro in più su base annua. Aumenta tutto, non grande sorpresa aumenti anche il costo della tv satellitare. Inflazione nazionale che viaggia alla velocità di circa il 9 per cento su base annua è fortissimo vento che non può non investire ogni forma di consumo e di merce. Quindi anche quella dell’intrattenimento televisivo. E, a spanne i circa 34 euro annui che Sky farà pagare in più ai suoi abbonati sta al costo di un abbonamento medio anche un po’ sotto il tasso medio di inflazione. Però…

Il birignao della neo lingua marketing

Però in tempi di inflazione montante un costo Sky poteva risparmiarselo e risparmiarcelo: il costo di elaborare e fornire, anzi infarcire la comunicazione dell’aumento con il birignao della neo lingua marketing. La comunicazione aziendale al cliente si apre così: “Per rendere la tua esperienza ogni giorno migliore…“. Tre euro al mese in più da pagare per il nostro piacere e per il nostro bene? Un filo di franchezza comunicativa sarebbe stato opportuno risparmia di comunicativa ipocrisia. Ma negli uffici marketing deve vigere ferma la convinzione che il consumatore e cliente va comunque e sempre intortato perché bambino inconsapevole e comunque non in grado di reggere un messaggio tipo: aumenta abbonamento perché c’è inflazione.

Quindi non ci viene risparmiata la sottile, gentile, educata presa per i fondelli del lo facciamo “per rendere ogni giorno la tua esperienza migliore”. O forse no, forse hanno ragione gli uffici marketing, hanno ragione su tutti noi, tutti o quasi. Non è forse vero, anzi verissimo che i prezzi di ogni merce che finiscono con la cifra 99 centesimi e mai con la quota euro tondo ottengono incrementi di acquisti? Se nella testa e nella percezione dei consumatori 9,99 euro è prezzo sostanzialmente diverso da 10 euro, forse si può anche comunicare ti aumento il canone non perché devo per stare nei miei costi ma… per rendere la tua esperienza ogni giorno migliore.