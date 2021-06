Tiziano Ferro chi è, età, dove e quando è nato, Victor Allen, vita privata, documentario, Instagram, dove abita. A Verissimo, in onda oggi 5 giugno, viene riproposta l’intervista al cantante Tiziano Fero. Il programma condotto da Silvia Toffanin è in onda su Canale 5 dalle 16.

Dove e quando è nato, età, Instagram, biografia di Tiziano Ferro

Tiziano Ferro è nato il 21 febbraio del 1980 a Latina. Ha 41 anni. Suo padre Sergio è geometra, la madre Giuliana casalinga. Ha un fratello, Flavio, più piccolo di 11 anni. A cinque anni Tiziano Ferro si avvicina alla musica quando riceve come regalo una tastiera Bontempi. Comincia a scrive canzoni da piccolo. La sua adolescenza è difficile. A causa della sua timidezza viene emarginato dai compagni di classe. Inoltre, soffre di bulimia e conseguente sovrappeso. Trova conforto nella musica, partecipando ai corsi privati di chitarra, canto, pianoforte e batteria. Profilo Instagram: Tiziano Ferro (@tizianoferro).

Il marito Victor Allen: curiosità e vita privata di Tiziano Ferro

Tiziano Ferro, nel suo libro Trent’anni e una chiacchierata con papà del 2010, dichiara pubblicamente la propria omosessualità. Intraprende una relazione con Victor Allen, che lavora nel campo del marketing. Nel 2019, a Sabaudia, i due si sposano, dopo che si sono sposati qualche mese prima a Los Angeles.

Nel 2020, in un’intervista al magazine 7 del Corriere, confessa di essere stato un alcolista. “Una sera la band mi convinse a bere. E da lì non mi sono più fermato. Bevevo quasi sempre da solo, l’alcol mi dava la forza di non pensare al dolore e alla tristezza”.

Pur essendo dichiaratamente omosessuale, rivela di aver avuto storie d’amore con alcune donne: “Ho vissuto in Messico per tre anni, ho avuto un paio di frequentazioni con delle donne. La verità è che credevo fosse la strada giusta, sono arrivato tardi a capire di essere gay proprio perché amo profondamente le donne”.

Il documentario Ferro

A novembre del 2020, su Amazon Prime Video, esce il documentario “Ferro” dedicato al cantante. E’ la storia della sua vita, dal matrimonio con Victor agli anni bui dell’adolescenza, dall’alcolismo alla sua omosessualità.

Dove abita Tiziano Ferro

Nonostante la riservatezza del cantante, si sa che lui e Victor Allen vivono a Los Angeles.

La carriera di Tiziano Ferro

Tra il 1996 e il 1997 frequenta un corso di doppiaggio e lavora come speaker in alcune radio locali della sua città. Nel 1997 si iscrive all’Accademia della Canzone di Sanremo, con l’intenzione di partecipare al successivo Festival di Sanremo. Viene scartato alle prime selezioni. Ritenta l’anno successivo, arrivando tra i dodici finalisti.

Nel 2001 firma un contratto con la casa discografica EMI e nello stesso anno pubblica il suo primo singolo, Xdono. Il brano è un successo in Italia ed è tra i singoli più venduti in Europa nel 2002. Nel 2001 esce il suo primo album, Rosso relativo. L’album viene pubblicato in 42 nazioni diventando triplo disco di platino in Italia, doppio platino in Svizzera, platino in Spagna e Germania e disco d’oro in Francia, Turchia e Belgio. Il brano Rosso relativo diventa un tormentone estivo e il cantante viene premiato al Festivalbar e al PIM come miglior artista esordiente.

Nel 2003 esce 111, un album fortemente autobiografico nel quale racconta gli anni difficili della sua adolescenza e gli episodi della sua crescita artistica e umana. In seguito al suo successo, Tiziano Ferro è partecipa alle Olimpiadi di Atene 2004, in coppia con la statunitense Jamelia, cantando Universal prayer.

Nel 2006 esce il suo terzo album, Nessuno è solo. Tra i brani più di successo dell’album ci sono: Stop! Dimentica, Ed ero contentissimo, Ti scatterò una foto. Due anni dopo esce il quarto album, Alla mia età.

Nel 2011 pubblica il suo quinto album, L’amore è una cosa semplice, nel quale spiccano le collaborazioni con Irene Grandi e Nesli. Nel 2016 esce il sesto album, Il mestiere della vita, realizzato anche in lingua spagnola. Tre anni più tardi pubblica Accetto miracoli, il suo settimo album, realizzato anche questo sia in italiano che in spagnolo.

