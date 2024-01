Valeria Golino chi è: dove e quando è nata, età, marito, figli e biografia

Chi è Valeria Golino? L’attrice e regista Valeria Golino sarà una delle ospiti nel salotto di Verissimo. Dove e quando è nata? Quanti anni ha? Cosa sappiamo della sua biografia e della sua carriera? Andiamo con ordine.

Dove e quando è nata, età, altezza e biografia di Valeria Golino

Valeria è nata a Napoli il 22 ottobre del 1965. Qualche informazione sparsa: l’attrice ha 58 anni, è del segno zodiacale della Bilancia ed è alta 170 cm. Figlia di un germanista italiano e di una pittrice greca di origini in parte francesi ed egiziane Valeria Golino già da piccola iniziato a girare per il mondo: prima un’esperienza negli Stati Uniti poi, a 14 anni, ad Atene dove inizia a lavorare come modella.

A 18 anni poi, notata da Lina Wertmüller, fa il suo esordio nel mondo del cinema nei film Scherzo del destino in agguato dietro l’angolo come un brigante da strada e Sotto.. sotto.. strapazzato da anomala passione.

La carriera

Dopo i primi lavori negli anni Valeria Golino si è affermata come una delle attrici più popolari in Italia ma non solo. Negli Stati Uniti ha lavorato a una ventina di film: Rain Man – L’uomo della pioggia (Rain Man, 1988), Lupo solitario e per la serie di film comici Hot Shots! (1991) e Hot Shots! 2 (1993). Nel 1990 è arrivata finalista, assieme a Julia Roberts, ai provini di Pretty Woman. Nel 1996 recita nel videoclip dei R.E.M. Bittersweet Me. Nel 2013 fa il suo esordio come regista nel film Miele.

La vita privata

Valeria Golino è stata fidanzata con Benicio del Toro, Fabrizio Bentivoglio, il regista Peter Del Monte, l’attore Andrea Di Stefano e Riccardo Scamarcio. Attualmente, raccontano le cronache, l’attrice e regista è fidanzata con Fabio Palombi.