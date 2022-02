La nuova Miss Italia Zeudi Di Palma ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta. La ventenne originaria di Scampia a Napoli: in trasmissione ha mostrato di avere le idee chiare e di voler continuare a studiare.

Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021 ospite a Porta a Porta

Zeudi ha spiegato in studio di non essere finita su una cattiva strada grazie alla madre e di voler continuare a studiare. La ragazza si è definita un esempio per chi ha la sua età: “Ho avuto la fortuna di avere una madre che mi ha dato dei valori e un’educazione tale da non cadere in questo rischio, da pensare in un modo diverso e soprattutto alle conseguenze. Adesso mi trovo in una posizione dove devo essere d’esempio per aiutare tutte le persone. Lo studio apre la mente e dà anche quella sensibilità di comprensione verso queste difficoltà, per questo anche dopo Miss Italia continuerò a studiare”.

Zeudi Di Palma, le parole di sua madre

La mamma di Zeudi era presente in studio. A Vespa ha spiegato di aver fondato una Fondazione per aiutare chi è in difficoltà: “Prima di tutto sono figlia di Scampia e quindi le difficoltà le ho dovute affrontare tutte sulla mia persona, mi sono calata facilmente quindi a capire le esigenze dei ragazzi”.

“Volevo che si evitasse che i miei figli potessero vivere i miei stessi disagi, con queste etichette e pregiudizi. Parlo della mia esperienza, quando mi recavo a fare un colloquio, spesso ero spinta a nascondere al datore di lavoro da dove venivo, sapevo se no che non sarei stata scelta. Nella fantasia delle persone, viaggia che tutta Scampia è fatta di droga, malavita. Mia figlia, al di là della bellezza sta mostrando cosa è Scampia”.

La giovane ha spiegato poi a Vespa le difficoltà vissute dai giovani: “Ci siamo trovati catapultati in una realtà un poco cruda, ho fatto la prima maturità con il covid a distanza. Sono un esempio di questi giovani che hanno vissuto la mancanza di relazioni e ciò può portare alla depressione, ovviamente uno si è buttato sul cibo. Parlo quasi da sociologa (Zeudi Di Palma studia Sociologia all’università ndr) la socializzazione è fondamentale. Ho iniziato l’università in un periodo critico del covid quindi non ho avuto modo di relazionarmi con i miei colleghi, questo ovviamente non ha giocato a mio favore, la mancanza di stimolo nello studio è dato dalla mancanza di relazione con i ragazzi”.