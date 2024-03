In Toscana c’è un borgo da favola che ti farà tornare bambino

Se hai mai desiderato ritrovare l’incanto e la meraviglia delle fiabe della tua infanzia, non cercare oltre: in Toscana c’è un borgo da favola in cui tutti i tuoi sogni diventano realtà. Immagina un borgo incantato, abbracciato dai paesaggi mozzafiato della Toscana, che non solo cattura il tuo cuore, ma ti fa sentire come se fossi tornato indietro nel tempo, vivendo le avventure di Pinocchio, il burattino più famoso al mondo.

Il borgo che ti fa tornare bambino

Stiamo parlando del borgo di Collodi, un tesoro nascosto della Toscana. È il luogo di nascita di Carlo Lorenzini, meglio conosciuto come Carlo Collodi, l’autore intramontabile di Pinocchio. Esplorare questo borgo significa immergersi nel mondo incantato che ha ispirato le pagine delle nostre fiabe preferite. Le strade acciottolate di Collodi trasudano di storia e fantasia, offrendo un’esperienza che incanta sia giovani che vecchi.

Cosa vedere a Collodi

Le meraviglie di Collodi ti aspettano ad ogni angolo. Visita la Casa delle Farfalle, una serra di cristallo dove più di 1000 specie di farfalle danzano tra le piante. Lasciati affascinare dalla maestosità di Villa Garzoni e dei suoi giardini all’italiana, una dimora storica che domina il borgo sottostante. Ammira le antiche chiese come quella di San Bartolomeo, immergiti nella storia che permea ogni pietra del borgo.

Ma il cuore pulsante di Collodi è il Parco di Pinocchio, un’attrazione unica nel suo genere interamente dedicata al burattino di legno. Qui, tra giostre, laboratori creativi e spettacoli teatrali, rivivrai la magia della storia di Pinocchio come mai prima d’ora. È un viaggio indimenticabile nel mondo delle fiabe che renderà felici sia i bambini che gli adulti.

Borgo di Collodi, foto INSTAGRAM

Collodi non è solo un luogo da visitare; è un’esperienza che ti trasporta indietro nel tempo. Qui, camminando per le strade antiche e immergendoti nella sua atmosfera incantata, tornerai a sentirti un po’ bambino. È un’opportunità per rivivere i ricordi preziosi della tua infanzia e creare nuovi ricordi che dureranno per sempre.

Non aspettare oltre per scoprire il borgo da favola di Collodi in Toscana. È una destinazione che promette di incantare, ispirare e riportare un sorriso sul tuo volto. Preparati per un viaggio nella storia, nella fantasia e nell’innocenza perduta. Collodi ti aspetta, pronto a farti vivere un’esperienza che rimarrà nel tuo cuore per sempre.