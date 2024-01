Immerso tra le colline della Valdichiana, sorge un gioiello che ha guadagnato il titolo di “perla della Valdichiana”, un borgo che incanta e affascina chiunque abbia il privilegio di scoprirlo. Un autentico scrigno di storia, cultura e bellezza paesaggistica.

Il fascino medievale di Lucignano

Benvenuti a Lucignano, uno dei borghi più belli della Toscana! Lucignano è un borgo che sembra uscito da un dipinto rinascimentale, con le sue stradine acciottolate, le mura cittadine e le torri maestose che si ergono fieramente nel cielo. Con una struttura a forma di anelli concentrici, questo borgo medievale cattura l’attenzione di chi lo visita, offrendo una prospettiva unica sulla pianura sottostante. Il critico d’arte Vittorio Sgarbi lo ha addirittura definito il “borgo più bello del mondo”, un riconoscimento che sottolinea l’eccezionalità di Lucignano.

Foto Instagram, fotografo @kaiserfernando

Arte e architettura, i capolavori di Lucignano

Lucignano è un museo a cielo aperto, dove ogni pietra racconta storie di epoche passate. Le mura cittadine, costruite come difesa, ancora preservano l’antico spirito di protezione del borgo. Tre porte principali, la Porta di San Giovanni, la Porta di San Giusto e la Porta Murata, sono testimonianze di un passato ricco di eventi e tradizioni.

Le chiese di Lucignano sono autentiche opere d’arte. La Chiesa di San Francesco custodisce affreschi straordinari, tra cui il famoso “Trionfo della morte” e un polittico di Luca di Tomè. Il Santuario della Madonna della Querce, attribuito a Giorgio Vasari, e la Collegiata di San Michele Arcangelo arricchiscono il patrimonio artistico e spirituale del borgo.

Foto Instagram

Il riconoscimento del Touring Club Italiano

Lucignano vanta con orgoglio il titolo di Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, un prestigioso riconoscimento che sottolinea l’impegno del borgo nella valorizzazione del patrimonio culturale, dell’ospitalità e della tutela dell’ambiente. Queste caratteristiche rendono Lucignano non solo un luogo di straordinaria bellezza, ma anche un esempio di eccellenza nel promuovere l’autenticità e la tradizione.

Un viaggio nel tempo e nello spazio

Lucignano non è solo un gioiello storico, ma gode anche di una posizione geografica privilegiata nella Val di Chiana. Circondato dalle dolci colline toscane, offre panorami mozzafiato che si estendono fino all’orizzonte. La Val di Chiana, rinomata per la sua produzione di olio d’oliva, vino e carne Chianina, rappresenta un quadro idilliaco dove la natura e la cultura si fondono in perfetta armonia.

A breve distanza dalle città d’arte di Arezzo, Siena e Firenze, Lucignano si rivela una tappa imperdibile per chi desidera esplorare la Toscana autentica e autentica. Le tradizioni artigianali, i mercatini locali e la cucina toscana autentica rendono l’esperienza di visita a Lucignano un viaggio nel tempo e nello spazio.