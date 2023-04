Bimbo piange ininterrottamente per 40 minuti, la durata del viaggio che da Baltimora nel Maryland porta i passeggeri ad Orlando in Florida. Tra i passeggeri c’è un uomo che non gradisce. Esasperato dal pianto del piccolo, l’uomo inizia a urlare a sua volta scatenando il caos a bordo. Urlando, l’uomo spera di far tacere il bambino che ovviamente non smette. Il volo si trasforma in un incubo anche per gli altri passeggeri. E a questo punto decide di intervenire il personale di bordo.

Bimbo piange per tutto il volo, passeggero esasperato crea il caos a bordo

Il video è stato ripreso con i telefonini ed è diventato virale su TikTok. Nel filmato si vede il passeggero che urla agli assistenti di volo della compagnia Southwest Airlines: “Ho pagato un biglietto per avere un fo..uto volo comodo. Quel bambino ha pianto per 40 minuti, dovete calmare il bambino”.

“Quella madre ha pagato un extra?”

Gli assistenti di volo cercano di calmare il passeggero non intervenendo nei confronti del bambino. L’uomo, a questo punto continua ad urlare innescando la reazione degli altri passeggeri a bordo. “Avevo le cuffie e volevo dormire. Quella madre ha pagato un extra per far urlare il bimbo?” Una volta a terra, non è chiaro cosa sia accaduto all’uomo. Probabilmente è stato denunciato dagli assistenti di volo. Fatto sta che ad Orlando è stato circondato dalla polizia.