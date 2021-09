Cristiano Ronaldo video gol Manchester United-Newcastle: debutto con rete per Cr7 (foto Ansa)

Cristiano Ronaldo video gol Manchester United-Newcastle: debutto con doppietta per Cr7. Il fuoriclasse portoghese ha segnato subito una doppietta nel giorno del suo secondo debutto con il Manchester United. Reti che stanno mancando alla Juventus in questo primo scorcio di stagione…

Aggiornamento dell’articolo delle ore 17:41.

Cristiano Ronaldo, debutto con doppietta con il Manchester United

Il giorno più atteso dai tifosi del Manchester United è arrivato, Cristiano Ronaldo è tornato a ‘casa’ e ha segnato subito una doppietta. Prima una rete da centravanti di razza che ha sbloccato l’incontro tra i Red Devils ed il Newcastle. Negli ultimi anni, Cr7 è diventato ‘Cr9’, cioè un calciatore capace di fare la differenza nell’area di rigore avversaria.

Infatti Ronaldo ha raccolto una goffa respinta del portiere avversario e ha insaccato in rete da due passi. Un gol non spettacolare ma sicuramente importante visto che è quello che ha sbloccato l’incontro. Poi la doppietta nella ripresa. Ronaldo è entrato in area e ha segnato con un sinistro sotto alle gambe del portiere avversario.

A prescindere da come andrà questa sua seconda esperienza a Manchester, Ronaldo è e resta una leggenda di questo club visto che ha già segnato con lo United ben 118 gol in 292 partite.

Cristiano Ronaldo continua a segnare dopo i 101 gol con la Juventus

Cr7 ha sempre risposto alle critiche con i numeri. E’ un maniaco delle statistiche ed anche con la maglia della Juventus ha rimarcato più volte con orgoglio i 101 gol segnati in appena 134 partite (di seguito, il video YouTube con il gol segnato in Manchester United-Newcastle).