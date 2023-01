Dakar 2023, camion salta la duna e investe spettatore: morto 69enne italiano VIDEO

Sarebbe un 69enne di Torino il turista italiano morto investito martedì nel corso della nona tappa del rally Dakar in corso in Arabia Saudita, nel percorso desertico tra Riad e Harad.

L’incidente

L’uomo, come si può vedere dal filmato, si è accucciato dietro a una duna per fare delle fotografie, diventando però invisibile al pilota e al copilota di uno dei camion impegnati nella corsa, quello guidato da Ales Lopais. Quando il mezzo ha oltrepassato la duna, ha centrato l’uomo. Il 69enne, trasportato in elicottero verso l’ospedale di Riad, è spirato prima di raggiungere l’ospedale.

Attenzione: il video è sconsigliato ad un pubblico sensibile.