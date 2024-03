Donna linciata dalla folla: è accusata di aver ucciso una bambina VIDEO

Donna linciata dalla folla: è accusata di aver ucciso una bambina. Sulla vicenda indaga la Procura di Guerrero, nel sud del Messico, dopo che una folla di persone si è scaraventata sulla donna e su altri due uomini, perché presumibilmente coinvolti nel rapimento e nella successiva uccisione di una bambina di 8 anni a Taxco. L’incidente è avvenuto quando i membri della comunità hanno appreso della morte di Camila Gómez Ortega, data per scomparsa questa settimana e il cui corpo è stato trovato giovedì.

Come si legge sul sito spagnolo della CNN, i vicini e parenti hanno identificato da sé i presunti autori. Una folla inferocita ha sbattuto fuori casa la donna e i due uomini, trascinandoli e picchiandoli in strada. Le autorità hanno cercato di proteggerli, invano. Non è escluso che la donna linciata sia morta, una volta portata in ospedale, perché la stessa CNN ancora non è riuscita a verificare la notizia. Le indagini per identificare gli autori dell’omicidio della bimba erano ancora in corso, ma la folla non ha atteso e si è scagliata contro i presunti responsabili.