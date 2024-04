Almeno 29 persone sono morte e almeno 3 sono rimaste ferite in modo grave nell’incendio scoppiato nel seminterrato di un edificio residenziale di 16 piani a Istanbul in Turchia. Le fiamme hanno interessato due piani interrati di un condominio a Gayrettepe, quartiere sulla sponda europea di Istanbul. Il governatore di Istanbul Davut Gül ha detto: “La causa dell’incendio non è chiara. Il palazzo era in fase di ristrutturazione. Coloro che hanno perso la vita sono coloro che lavorano per la ristrutturazione”.

L’incendio è scoppiato intorno alle 13:00. “È stato emesso un mandato di arresto per 5 sospetti, tra cui 3 funzionari del posto di lavoro, il direttore responsabile e 1 persona responsabile della ristrutturazione”, ha affermato il ministro della Giustizia Yilmaz Tunç. Secondo quanto riferito dalle autorità, c’è stata un’esplosione accanto al palco della discoteca Masquerade situata al piano inferiore di un edificio di 16 piani chiuso per il Ramadan durante i lavori di ristrutturazione. Sul posto sono intervenuti 86 Vigili del Fuoco con 31 mezzi. I feriti sono stati trasportati negli ospedali della regione. Sul posto anche diversi medici e la Polizia.