Polizia spara e per errore uccide una ragazzina di 15 anni: video choc dalla California

Un video appena diffuso immortala la polizia della California mentre spara e uccide una ragazzina di 15 anni disarmata che era stata vittima di un rapimento. L’episodio risale al settembre 2022, quando gli agenti stavano cercando Savannah Graziano, che si temeva fosse stata rapita dal padre dopo che l’uomo aveva ucciso la madre.

Secondo quanto riporta il Guardian, il video mostra gli agenti circondare l’auto di Anthony Graziano in autostrada non lontano da Los Angeles: quando Savannah Graziano esce dalla vettura la polizia apre subito il fuoco uccidendola.

Inizialmente lo sceriffo della contea di San Bernardino aveva affermato che non era chiaro chi avesse ucciso la ragazza, ma ora i video inchiodano gli agenti.