Turchia, durante la prima giornata della Superlig, la seria A locale, è avventuo un brutto episodio. Durante la sfida tra il Giresunspor e il Galatasaray, due giocatori del Galatasaray hanno cominciato a discutere prendendosi a calci e pugni. Uno dei due giocatori è stato espulso.

Galatasaray, calci e pugni tra compagni di squadra: Marcao viene espulso

Tutto avviene dopo la seconda rete del Galatasaray. Gli ospiti sono in vantaggio e con un giocatore in più. Marcao si avvicin con fare minaccioso a Kerem Akturkoglu che probabilmente lo aveva rimproverato per una giocata precedente. Marcao comincia a spintonare il compagno di squadra, poi gli rifila una testata e un pugno. Il difensore non ha reagito. Subito sono accorsi altri compagni di squadra che sono riusciti a dividere i due calciatori.

Marcao espulso

L’arbitro, con l’ausilio del Var ha espulso Marcao che ora rischia provvedimenti pesanti dal Galatasaray che fortunatamente, malgrado questo episodio, si è portato a casa la vittoria.

Il mister del club Fatih Terim, una vecchia conoscenza del calcio italiano, a proposito di quanto accaduto ha dichiarato: “Abbiamo tutti discussioni negli spogliatoi e in campo, anche se non ho capito quello che è successo. Kerem è giovane ed è il nostro gioiello, non permettiamo a nessuno di fare azioni del genere, anche se tutto poi si risolve rapidamente”.