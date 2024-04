Stravagante exploit granata dell’eurodeputato irlandese della Sinistra, Mick Wallace. Alla mini plenaria a Bruxelles del Parlamento europeo il parlamentare ha fatto il proprio intervento in inglese su Gaza indossando la maglia del Torino. Con convinzione ha poi concluso in italiano, un po’ stentato ma perfettamente riconoscibile, virando sul tifo più sboccato: “In bocca al lupo sabato al Toro contro la Juve: Juve m.., forza Toro!”.

La curiosità, a questo punto, non riguarda solo l’improvvisata guascona all’Europarlamento: da dove gli viene, allo zazzeruto parlamentare questa foga ultrà per la squadra di un un altro Paese?

Tre anni fa (ricaviamo da una ricostruzione di Open online) Wallace raccontò l’origine della sua ardente passione per i colori granata. “Mia sorella Mary nel 1985 si è trasferita a San Mauro Torinese per motivi di lavoro. Ho seguito tante partite e visto tanti stadi in Italia, ma nulla si avvicina ai granata. È un club speciale, differente da qualsiasi altro, e a renderlo unico sono innanzitutto i tifosi. In mezzo a loro mi sento a mio agio, circondato da persone vere e genuine: portano avanti una filosofia di vita che combacia perfettamente con la mia”. Tutto molto bello, per restare in ambito calcistico: ma con la tragedia di Gaza, cosda diamine c’entra?