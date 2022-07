Prima unione civile nell’Arma dei Carabinieri, il picchetto d’onore per Elena e Claudia VIDEO

A Cefalù, pochi giorni fa, si è celebrata la prima unione civile nell’Arma dei Carabinieri. La vicebrigadiera Elena Mangialardo, in servizio al nucleo radiomobile Cassia di Roma, ha sposato Claudia De Dilectis, romana, dopo otto anni d’amore. Le due si erano conosciute proprio nel paese siciliano, dove la carabiniera è nata.

Carabinieri, picchetto d’onore per il matrimonio tra Elena e Claudia

L’unione delle due, la prima in alta uniforme storica e l’altra in abito bianco, ha rispettato tutto il cerimoniale dell’Arma, compreso il rituale picchetto d’onore dei Carabinieri, che hanno composto il ponte di sciabole e, sull’attenti, hanno atteso il passaggio mano nella mano delle spose.

Il messaggio della coppia

“Speriamo che il nostro matrimonio sia solo un monito per tutti ad avere il coraggio di amare. Ci auguriamo che tutto ciò possa servire a far vedere semplicemente la forza dell’amore nonostante tutto”, hanno detto le neo-spose intervistate da Palermo Today, che ha raccontato la loro storia. “Non vogliamo essere le prime donne, la prima donna in divisa, la prima donna imprenditrice o quant’altro, ma una coppia come tante che porta dentro di sé le proprie battaglie di vita trionfando con l’amore”.