Scandalo escort e Berlusconi, quando la furia di Giorgia Meloni si avventò contro una giornalista australiana

Scandalo escort e Berlusconi, un salto di 13 anni. Ecco quando la furia di Giorgia Meloni si avventò contro una giornalista australiana.

Una giornalista australiana chiede delucidazioni sull’affaire escort di Berlusconi e Giorgia Meloni reagisce, sentendosi offesa come italiana prima che come donna di parte.

Il video non si trova più, forse è stato rimosso. La Meloni appariva al massimo di proletario. Diceva:

«Agli italiani interessano altre cose. Ma cosa state dicendo? Siete tutti montando solo un mucchio di bugie e le state diffondendo in tutto il mondo. Questo è intollerabile perché si gioca con la nostra democrazia, si sta giocando con il nostro orgoglio nazionale. Lei sta inventando le cose. Non è tollerabile. Mi dispiace, non è tollerabile», ha risposto il ministro per le Politiche Giovanili alla corrispondente della Abc-Australia, Emma Alberici.