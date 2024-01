Sfonda con l’auto la vetrina di una bar a Torino: cinque feriti VIDEO

Un’auto ha sfondato la vetrina di un bar, entrando con il muso nel locale. È avvenuto intorno alle 9.30 di questa mattina, 22 gennaio, in un locale di Torino, in via de Maistre all’angolo con via Pisacane.

Torino, sfonda con l’auto la vetrina del bar: cinque feriti

Secondo le prime ricostruzioni, la vettura avrebbe terminato la corsa contro la vetrina del bar dopo lo scontro con una Punto. La polizia locale è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica, alla base del primo incidente c’è una mancata precedenza. Il tachimetro della vettura al momento dell’impatto è rimasto bloccato a 115 km/h. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e diverse ambulanze.

I feriti sono cinque: oltre ai due conducenti delle automobili, sono stati coinvolti anche tre clienti del bar ma nessuno è in gravi condizioni. Ingenti, invece, i danni al locale: oltre la vetrina, distrutti anche diversi arredi interni.