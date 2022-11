Tesla fuori controllo travolge tutto, due morti e tre feriti nella folle corsa VIDEO

Una Tesla fuori controllo ha investito e ucciso due persone in Cina. Le immagini che documentano la tragedia risalgono al 5 novembre. Una Tesla Model Y corre a folle velocità in strada causando la morte di 2 persone (un motociclista e uno studente) per poi schiantarsi contro un edificio e altri veicoli.

Tesla impazzita uccide due persone in Cina

La casa automobilistica statunitense aiuterà la polizia cinese a indagare sull’incidente. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali l’autista della Tesla avrebbe perso il controllo del veicolo mentre stava parcheggiando nella città di Chaozhou nella provincia meridionale del Guangdong. Le due vittime sono un motociclista e una liceale investiti in pieno dall’auto fuori controllo come si vede in un video pubblicato online. Nelle immagini riprese della camere di videosorveglianza l’auto ad alta velocità si schianta contro altri veicoli.

Le indagini sull’incidente

Tesla, che aveva già richiamato alcune auto per guasti ai freni in Cina, sta partecipando alle indagini su quanto successo. Jimu News citando fonti della la polizia stradale afferma che l’uomo alla guida, un 55enne, ha spiegato di aver avuto problemi al freno mentre stava accostando davanti al suo negozio di famiglia. Tesla ha detto che i video mostrano che le luci dei freni dell’auto non erano accese quando l’auto stava accelerando e che i suoi dati mostravano l’assenza pressione sul pedale del freno durante il viaggio del veicolo.