Cimici, come combatterle e sterminarle, i consigli di una newyorkese

Cimici, come combatterle e sterminarle, una newyorkese che ha subito quattro diverse infestazioni di cimici ha rivelato i suoi metodi collaudati per sbarazzarsi degli insetti.

Gli insetti dal corpo piatto si nascondono nei tessuti come materassi e tappezzerie durante il giorno prima di uscire di notte e devastare la pelle umana, lasciandosi dietro pruriginosi lividi rossi.

Rebecca Fishbein, residente a New York City, che è stata colpita da quattro diversi focolai di cimici dei letti, ha consigliato alle persone di gettare vestiti e biancheria nell’asciugatrice per uccidere gli insetti e di chiamare un disinfestatore qualificato per maneggiare i mobili.

Le cimici dei letti non fanno discriminazioni e sono altrettanto ansiose di colpire i ricchi e famosi dei lussuosi hotel europei quanto gli abitanti degli appartamenti a medio e basso reddito di New York City, rendendoli ancora più minacciosi.

Le cimici dei letti non sono un fenomeno nuovo. Si nascondono negli hotel di tutti gli Stati Uniti, compresi quelli sulla Strip di Las Vegas dove gli insetti sono stati trovati in nove hotel.

Sono anche una piaga comune tra i residenti di New York, dove gli appartamenti sono così vicini tra loro che gli insetti possono migrare facilmente da un residente all’altro.

Ma quando le fashioniste parigine hanno scattato foto dei piccoli insetti durante la settimana della moda dal 25 settembre al 3 ottobre negli hotel e sulla metropolitana, la storia ha preso piede rapidamente, raccogliendo input dal governo francese che si è impegnato ad affrontare il “flagello” delle cimici.

Emmanuel Grégoire, vicesindaco di Parigi, ha dichiarato: “Nessuno è al sicuro.

“Di fronte a un’infestazione da cimici dei letti, sono necessarie misure coordinate che riuniscano le autorità sanitarie, le comunità e tutte le parti interessate per prevenire il rischio e agire in modo efficace”.

Il Regno Unito è ora teatro di un’epidemia, con i britannici che trovano gli insetti sui sedili della metropolitana e negli appartamenti.

I proprietari ora raccomandano agli inquilini di “mettere i piumini nei congelatori” e di svuotare gli aspirapolvere.

Le cimici dei letti sono comuni tanto negli Stati Uniti quanto oltreoceano, soprattutto nelle città. Sono più diffusi a Baltimora, Maryland, Washington, DC, Chicago, Illinois e New York City.

Rebecca Fishbein, scrittrice di Insider, ha condiviso la sua esperienza con quattro distinti attacchi di infestazioni da cimici in tre diversi appartamenti di New York City.

Ha detto: “Amano fare l’autostop con mobili e vestiti usati. Il calore elevato è il modo migliore per uccidere insetti vivi e uova, quindi se acquisti vestiti da un negozio dell’usato, gettali nell’asciugatrice per 30 minuti o un’ora quando torni a casa.

“Se trovi mobili imbottiti o addirittura in legno – sì, anche loro possono creare una casa in quelle fessure – per strada, ti suggerisco di lasciarli lì, non importa quanto possano sembrare belli nel tuo soggiorno. (I mobili in metallo sono una scommessa più sicura, anche se non sono immuni.)

“Non pensare nemmeno di prendere un materasso usato.”

Le cimici non portano malattie e non sono pericolose come gli altri insetti, ma sono dannose.

I loro morsi sono pruriginosi e possono essere dolorosi. Può anche volerci molto tempo prima che scompaiano.

Natalie Brown, inglese, che è andata in vacanza al mare in Spagna, ha accumulato morsi su tutto il corpo dormendo sul divano della sua camera d’albergo. Anche quando è tornata a casa, i morsi sono peggiorati e le è stato prescritto un ciclo di antibiotici per curare la pelle infiammata e pruriginosa.

La sua reazione ai morsi è stata così grave che la signora Brown ha avuto bisogno di un ciclo di antibiotici per eliminare la pelle infiammata e pruriginosa.

Brown ha detto: “I miei morsi erano incredibilmente pruriginosi, erano doloranti, non ho potuto mostrare le gambe e il braccio per circa sei mesi finché i morsi e le cicatrici non sono scomparsi.

“I miei amici non pensavano che i morsi fossero così brutti quando erano freschi, ma poi nelle settimane successive sono diventati più grandi e molte persone sono rimaste scioccate dalla quantità di morsi su di me, specialmente quelli sul mio viso.”

È improbabile che le loro potenziali vittime riescano a individuarli, poiché durante il giorno si nascondono in fessure buie.

E poiché la loro saliva contiene un blando anestetico, i loro morsi non possono essere avvertiti se non molto tempo dopo. Trovare segni di materia fecale su un materasso, che sembrano piccoli trattini tracciati da un pennarello Sharpie, è una buona indicazione che è ora di chiamare un disinfestatore.

La Fishbein ha detto: “Puoi anche far entrare un cane che fiuta le cimici per scoprire esattamente dove si trovano gli insetti vivi, il che rende l’esperienza un po’ più carina”.

Ma il processo di trattamento può essere arduo. Si tratta di riscaldare tutti gli indumenti e la biancheria da letto nell’asciugatrice per uccidere gli insetti, smontare i mobili, passare l’aspirapolvere e sollevare il materasso.

Per prevenire in primo luogo le infestazioni, le persone dovrebbero investire in un materasso e un protettore a molle. E un riscaldatore portatile chiamato PackTite può riscaldare scarpe, valigie, libri

​Quando si soggiorna in un hotel, gli esperti di insetti consigliano di controllare il letto per eventuali segni, esoscheletri di insetti o escrementi. E non appoggiare mai una valigia sul pavimento. Gli esperti consigliano invece di posizionarlo su un pavimento piastrellato o nella vasca da bagno.