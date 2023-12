Oroscopo della settimana dal 3 al 9 dicembre 2023 per tutti i 12 segni dello zodiaco: ariete, toro, gemelli, cancro, leone, vergine, bilancia, scorpione, sagittario, capricorno, acquario, pesci.

ARIETE

21 marzo – 20 aprile

Dicembre offre opportunità per imparare e trarre beneficio (sia emotivamente che materialmente) da nuove scoperte. Rimani di mentalità aperta. E ascolta. Amerai ciò che c’è in serbo.

TORO

21 aprile – 21 maggio

Ti senti a tuo agio con la direzione che sta prendendo la tua vita? Anche se ti senti più ottimista rispetto a qualche mese fa, qualche rassicurazione sarebbe d’aiuto. Non c’è molto da sperare. È un’aspettativa ragionevole e stagionale! Gli eventi da qui all’inizio del 2024 ti aiuteranno a sentire che il futuro sarà buono. Dicembre promette di essere divertente!

GEMELLI

22 maggio – 22 giugno

Dicembre, dice lo oroscopo, offre la possibilità di capire qualcosa che non hai mai veramente “capito” prima. E cambierà tutto. Mentre assorbi questa scoperta, vedrai come le tue idee sul futuro si basano su informazioni incomplete. Hai il diritto di aspettarti una strada migliore, più luminosa e più facile di quanto pensi.

CANCRO

23 giugno – 23 luglio

Anche se questo è l’inizio delle festività natalizie, è come se fossi appena tornato dalle vacanze, con una nuova prospettiva su una situazione familiare. Ciò che stai realizzando potrebbe cambiare tutto il resto della tua vita… in meglio. Lo oroscopo di Dicembre porta un grande potenziale per un cambiamento positivo.

LEONE

24 luglio – 23 agosto

Questo dicembre non sarà davvero lo stesso dell’anno scorso. Naturalmente ci saranno alcune somiglianze. Ma ti trovi in ​​una situazione diversa, affronti problemi diversi e ti senti diverso dalla persona che eri. Se non è già chiaro quanto sei andato avanti, quanto bene hai fatto, quanto le tue lotte e i tuoi sacrifici nel 2023 hanno dato i loro frutti, presto inizierai a vedere quelle prove.

VERGINE

24 agosto – 23 settembre

Non è necessario esagerare questo mese! Consenti a te stesso di non essere sicuro di cose che sembrano fuori discussione. Dai ai tuoi sogni più stimolanti la possibilità di convincerti che sono realtà, dice lo oroscopo.

BILANCIA

24 settembre – 23 ottobre

Mentre il 2023 volge lentamente al termine e un’altra stagione festiva occupa i tuoi pensieri e così tante cose che conoscevi prima ritornano, stai diventando consapevole di tutto ciò che hai imparato. E la tua consapevolezza significa che le scelte eccellenti e intelligenti che fai questo mese garantiscono che ci siano opzioni positive davanti a te.

SCORPIONE

24 ottobre – 22 novembre

La pressione si sta allentando. La tensione si sta allentando. Se non lo senti ormai, lo sentirai abbastanza presto. E con Venere (amore e abbondanza) che si sposta nel tuo segno, c’è una forte indicazione di conforto e prosperità; attrazione e invito. Il che non significa che attraverserai le festività natalizie senza problemi (quando mai sarà così la vita?!) Ma sarà diverso. Dicembre porta buona compagnia… e divertimento. Dicembre sarà fantastico!

SAGITTARIO

23 novembre – 21 dicembre

Non tutti i Sagittari sono sovrumani (anche se non si può negare il fatto che tu abbia sicuramente alcuni dei loro tratti!) E i supereroi affrontano super sfide. O hanno avversari potenti quanto loro. Inoltre, quando si trovano a dover affrontare situazioni apparentemente impossibili, attraversano sempre un processo di dubbio. La tua vita a dicembre potrebbe adattarsi a questa trama. Ma il risultato? Sarai trionfante!

CAPRICORNO

22 dicembre – 20 gennaio

Chi decide cosa ti è permesso fare? Che autorità hanno per agire in questo modo? Dicembre ti spinge a fare una pausa per la libertà. Non abbiate paura di contravvenire a leggi logore. Se fai quello che ritieni giusto (piuttosto che quello che ritieni che “dovresti” fare) trascorrerai un mese fantastico. Ti godrai dicembre.

ACQUARIO

21 gennaio – 19 febbraio

Ultimamente hai dovuto affrontare molto stress. Anche se lo hai gestito bene, trovi difficile lasciare andare l’adrenalina. È come se stessi proteggendo il tuo territorio da un potenziale pericolo. Ma quelle tigri sono fatte di carta. Dicembre offre reali opportunità per rilassarti e divertirti.

PESCI

20 febbraio – 20 marzo

Per tutto dicembre puoi dare nuova vita a una nuova speranza o progetto. Nonostante le distrazioni delle festività natalizie, sarai in grado di concentrarti. Assicurati solo di non andare troppo lontano, troppo in fretta. E non sforzarti troppo quando tutto ciò che devi fare è rilassarti. Abbi fiducia, e questo mese sarà divertente… e di successo.vitale. Allora ti godrai dicembre più di quanto ti aspetti.