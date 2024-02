Conte, il grillino della via di Damasco, ci fa tornare bambini, quando se non vincevi buttavi all’aria il tavolo o portavi via la palla

Conte, il grillino della via di Damasco, ci fa tornare bambini, quando se non vincevi buttavi all’aria il tavolo o portavi via la palla.

Ricordate Giuseppi? Lettura incerta all’americana di un bigliettino da parte di Trump.

da Cronaca Oggi

Sciolto il giurì che doveva dirimere lo scontro Meloni-Conte sul Mes. Il leader 5S: “Volevano farla vincere”. Insorge Mulè: “Oltraggioso”

Mes, sciolto il Giurì d’onore su Giorgia Meloni

Mulè: “Falso che volessimo dar ragione a Meloni”

Scontro sul Giurì d’onore per il caso Conte-Meloni. Pd e Avs lasciano: “Non è imparziale”. E il leader 5S chiede di scioglierlo

Il Covid rallenta sempre più ma uccide ancora: un anno fa c’erano 30 mila nuovi casi in una settimana, la settimana scorsa sono stati 2.992, i morti furono 439, sono scesi a 95 negli ultimi 7 giorni, ma in circolazione in Italia ci sono ancora 175 mila malati.

Weekend di Carnevale con pioggia, forte vento e neve. Prossima settimana: rimonta temporanea dell’alta pressione sul Mediterraneo, poi nuovo impulso perturbato