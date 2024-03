Grave incidente sull’autostrada A9 nei pressi di Lipsia, in Germania. Un pullman Flixbus con 55 persone a bordo (53 passeggeri e 2 autisti) si è ribaltato, causando almeno cinque vittime. Attualmente non si conoscono le nazionalità delle vittime, ha aggiunto la portavoce. Numerosi feriti sono stati segnalati, molti in condizioni gravi, e sembra che altri veicoli siano stati coinvolti oltre al pullman, partito da Berlino ed diretto a Zurigo. La situazione sul posto risulta confusa, con soccorritori, elicotteri e numerose ambulanze ancora in azione. La Polizia della Sassonia ha invitato chiunque abbia familiari a bordo a contattare un numero di emergenza. La A9 è completamente chiusa in entrambe le direzioni. Il portavoce di Flixbus, Sebastian Meyer, ha dichiarato al quotidiano tedesco Bild: “Le circostanze esatte dell’incidente non sono ancora note. Stiamo collaborando con le autorità locali e i soccorritori per chiarire rapidamente e completamente la causa dell’incidente. I nostri pensieri sono con le persone coinvolte e le loro famiglie”.

L’incidente

Il Flixbus era in viaggio tra Wiedemar e Schkeuditzer Kreuz quando è uscito di strada per ragioni ancora sconosciute, si è scontrato contro degli alberi e si è ribaltato alle 9:45 di mercoledì 27 marzo. Il bus avrebbe dovuto fare scalo a Norimberga ed era partito alle 8 da Berlino, come previsto, con destinazione Zurigo. La Bild riporta che questo non è il primo incidente che coinvolge un autobus Flixbus su quel tratto autostradale. Nel maggio 2019, si era verificato un incidente simile circa 15 chilometri più a sud, sempre sulla A9, con il ribaltamento di un pullman e una vittima mortale, oltre a più di 70 feriti, alcuni gravi. Pochi giorni fa, in Italia, vicino a Modena, sempre un pullman della Flixbus aveva sbandato in autostrada finendo contro un guardrail: in quell’occasione era morto un ragazzo straniero di 19 anni.