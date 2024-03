La morte non li voleva (ancora) e non c’è stato niente da fare. La macchina con una intera famiglia a bordo, è caduta per 40 metri in una scarpata, si è ribaltata più volte e si è fermata miracolosamente su un tronco d’albero. La famiglia protagonista dell’incidente è di Amburgo, ma ha avuto un incidente stradale nelle Alpi tirolesi – e ha avuto fortuna nella sfortuna.

È successo sabato 23 marzo alle 15:30, racconta Dino Schroder sulla Bild. Un padre, che era al volante, e i suoi figli minorenni erano a bordo di una Dacia diretti alle piste del comprensorio sciistico di Hochfügen nella Zillertal (Austria) quando all’improvviso la vettura ha iniziato a nevicare.

Il conducente non riusciva più a mantenere l’auto sulla strada umida e scivolosa e così è uscito di strada mentre affrontava una curva sulla sinistra.

L’auto è caduta per 40 metri lungo un pendio, si è ribaltata più volte e si è fermata solo su un tronco d’albero.

Come per miracolo, tutti gli occupanti sono sopravvissuti al terribile incidente e sono riusciti addirittura a liberarsi dall’auto.

L’auto incidentata è stata poi riportata sulla strada dai vigili del fuoco con una operazione piuttosto complessa, utilizzando diversi argani.