Luca Brignone muore a 25 anni a Tenerife: travolto da onde giganti

In seguito a una chiamata d'emergenza, poco prima delle 15 di lunedì 14 agosto, i soccorritori sono accorsi nella zona de Los Gigantes, nel comune di Santiago del Teide. Lì, hanno tratto in salvo la fidanzata 23enne di Luca Brignone, mentre di lui non c'erano tracce.

di redazione Blitz

Pubblicato il 16 Agosto 2023 - 14:54