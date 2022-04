Il consiglio comunale della città di Mariupol afferma che gli occupanti russi hanno iniziato a riesumare i cadaveri sepolti nei cortili dei blocchi residenziali.

Mariupol, “i russi riesumano i cadaveri”: l’accusa di Kiev

Lo scrivono i funzionari su Telegram, citati dalla Bbc. “I soldati russi non stanno permettendo ai residenti di seppellire le persone. Ogni cortile ora ha un supervisore per far rispettare questa regola”. A Mariupol ci sarebbero, secondo Kiev, 13 forni crematori mobili e le autorità cittadine sospettano che i russi stiano cercando di coprire i crimini di guerra.

Appello del Governatore alla popolazione: “Scappate da Lugansk”

Appello del governatore alla popolazione a lasciare la regione del Lugansk. “Scegliete la vita, non esitate e andatevene finché c’è questa possibilità”, ha scritto su Telegram, citato dalla Bbc.

Sergiy Gaidai ha anche affermato che una persona è stata uccisa e cinque sono state ferite durante un bombardamento nella città di Kreminna. E ha aggiunto che 32.000 residenti sono stati già evacuati su treni e autobus, e ha esortato gli altri a fare lo stesso.

Mosca: “Uccisi 30 mercenari polacchi”

Il ministero della Difesa russo ha detto di aver sferrato un attacco missilistico contro una unità di una società privata militare polacca nella regione di Kharkiv, uccidendo una trentina di mercenari.

Il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, ripreso dalla Tass, ha detto in una conferenza stampa che “un attacco lanciato dalle forze missilistiche ha ucciso un’unità di mercenari di una compagnia militare privata polacca a Izyumske, nella regione di Kharkiv. Fino a 30 mercenari polacchi sono morti”.