Meteorite o sasso da un teppista? una donna in Francia colpita da un frammento misterioso mentre beveva un caffè

Meteorite o sasso lanciato da un teppista? Gran parlare nel mondo del caso di una donna in francia che sarebbe stata colpita da un frammento di meteorite mentre beveva un caffè con una amica.

“Ho sentito una scossa alle costole”. Il quotidiano francese Les Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA) riporta la notizia che una donna in Francia è stata colpita da un minuscolo pezzo di meteorite mentre chiacchierava con un’amica davanti a una tazza di caffè.

Molti sono i dubbi.

La rivista statunitense Newsweek scrive che la donna, il cui nome non è stato reso noto, afferma di aver sentito un grande suono provenire dal tetto e subito dopo una scossa alle costole tanto da pensare di essere stata colpita da un animale.

La donna ha portato l’oggetto misterioso al geologo Thierry Rebmann, il quale avrebbe scoperto che conteneva una miscela di ferro e silicio, elementi questi che possono far pensare effettivamente ad un meteorite anche perché, ha affermato Rebmann, sono rari da reperire in un ambiente temperato perchè si fondono con altri elementi. Sono reperibili più facilmente nel deserto.

La notizia non è stata ancora confermata ma se lo fosse la donna sarebbe sopravvissuta ad un evento molto raro.

Infatti, nonostante ogni giorno cadano sulla Terra circa 48,5 tonnellate di materiale meteoritico secondo i dati della NASA, le statistiche rivelano che le probabilità di essere colpiti da un meteorite sono all’incirca quelle di vincere due volte alla lotteria o di lanciare una moneta e far uscire testa per 44 volte di seguito. Il materiale meteoritico tende a cadere soprattutto negli oceani o in altre aree meno popolate.

Pochissime nella storia, le segnalazioni di persone colpite da meteoriti. Nel 1954, un meteorite di nove chili si schiantò sul soffitto di una casa e colpì una donna in Alabama procurandole un grosso livido. Questo incidente viene citato sovente come l’unico esempio nella storia in cui qualcuno è stato colpito direttamente da una roccia spaziale.